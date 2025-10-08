Numerology: मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 9 अक्टूबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Numerology Horoscope 9 October 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 9 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

मूलांक 1- आज आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। आप अपने दिल की बात किसी खास व्यक्ति से शेयर कर सकते हैं। धन से जुड़े मामले हल हो सकते हैं। व्यापारिक स्थिति अच्छी रहेगी। यात्रा का योग बनेगा। नौकरीपेशा जातकों को ऑफिस में गपशप करने से बचना चाहिए। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा।

मूलांक 2- आज मूलांक 2 वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। धन लाभ के संकेत हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बितांगे। धैर्यशीलता में कमी रहेगी। मन भी परेशान हो सकता है। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। आय में वृद्धि होगी। रोजी-रोजगार में वृद्धि के संकेत हैं। व्यावसायिक सफलता मिल सकती है।

मूलांक 3- आज आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। सुख-समृद्धि आपके पक्ष में आएगी। रोमांटिक जीवन अच्छा रहेगा। व्यापार करने वालों को पार्टनरशिप के अच्छे अवसर मिलेंगे। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। कारोबार में वृद्धि के संकेत हैं।

मूलांक 4- आज आपको निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। ऑफिस में आपकी कलात्मक और रचनात्मक क्षमता को तारीफ मिलेगी। जीवनसाथी के साथ एक रोमांटिक शाम बिताएंगे। हालांकि आज आपको धन से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतनी चाहिए। व्यापार में विस्तार के योग हैं।

मूलांक 5- आज आपका मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। बातचीत में बैलेंस बनाकर रखें। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। परिवार से दूर किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। कारोबार करने वालों को आर्थिक लाभ होगा। आज किसी रिश्तेदार की आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है, जिसे आप मना नहीं कर पाएंगे। सेहत अच्छी रहेगी।

मूलांक 6- आज आपके आशा-निराशा के भाव मन में हो सकते हैं। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। कामकाज में व्यस्तता रह सकती है। माता-पिता की सेहत पर नजर रखें। अपने भाई या बहन की मदद से लाभ मिलने की संभावना है। करियर में आगे बढ़ने के लिए नई स्किल और टेक्निक को अपनाना जरूरी होगा। आज आप अपने जीवन का सबसे अच्छा समय अपने जीवनसाथी के साथ बिताएंगे।

मूलांक 7- आज आप अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कार्यों को पूरा करने में करेंगे। आज किसी पार्टी में आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपको अपना आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए कोई महत्वपूर्ण सलाह दे सकता है। नौकरी चाकरी में आपकी स्थिति अच्छी होगी। अचानक लाभ होने से आर्थिक स्थिरता मिल सकती है।

मूलांक 8- आज का दिन लाइफस्टाइल में बदलाव करने के लिए अच्छा है। आज धन का आगमन आपको कई आर्थिक परेशानियों से मुक्ति दिला सकता है। किसी कलीग से मदद मिलने से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखें। लव लाइफ अच्छी रहेगी। व्यापार में विस्तार मिल सकता है।

मूलांक 9- आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होने की संभावना है। हालांकि खर्च की अधिकता मन को परेशान कर सकती है। इसलिए आर्थिक बजट बनाकर चलें। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को अच्छा समय मिल सकता है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा।