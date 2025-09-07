Kal ka Ank rashifal 8 September 2025 predictions numerology tomorrow horoscope by date of birth अंकराशि: 8 सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? जन्मतिथि से जानें अपना भविष्यफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
अंकराशि: 8 सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? जन्मतिथि से जानें अपना भविष्यफल

Numerology Horoscope 8 September 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 8 सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 11:24 AM
Numerology Horoscope 8 September 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 8 सितंबर का दिन...

मूलांक 1- मूलांक 1 वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा। कार्यक्षेत्र और व्यापार में सावधानी बरतें। रिस्क न लें। नई योजनाओं पर कार्य आरंभ न करें। धैर्य के साथ कार्य करें। किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें। व्यापार में लाभ के अवसर कम ही मिलेंगे। धन हानि भी हो सकती है।

मूलांक 2- मूलांक 2 वालों के लिए आज का दिन मिलाजुला असर देने वाला रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। वाहन के प्रयोग में सावधानी बरतें। आज निवेश करने से बचें। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है।

मूलांक 3- मूलांक 3 वालों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। जीवन में खुशियां आएंगी। कार्यक्षेत्र और व्यापार में उन्नति के अवसर सामने आ सकते हैं। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। मेहनत से किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। लव लाइफ भी अच्छी रहेगी।

मूलांक 4- मूलांक 4 वाले आज एकाग्रता से कार्य करें। व्यय की अधिकता रहेगी। खर्च सोच-समझकर ही करें। व्यापार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति से दूर रहें। परिवार का सहयोग मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। परिवार के साथ समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।

मूलांक 5- मूलांक 5 वाले आज सावधान रहें। कार्यक्षेत्र और व्यापार में वातावरण आपके अनुकूल कम ही रहेगा। मन में किसी बात को लेकर चिंता बनी रहेगी। महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक के रखें। रिस्क न लें। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की स्थिति से दूर रहें। विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। मानसिक तनाव हो सकता है।

मूलांक 6- मूलांक 6 वालों के जीवन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। व्यापार में लाभ के अवसर सामने आएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण मामलों में भावुकता में आकर निर्णय न लें। परिवार में किसी बात पर अनबन हो सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि के साथ ही मान-सम्मान भी बढ़ेगा।

मूलांक 7- मूलांक 7 वाले आज सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहेंगे। कार्यक्षेत्र और व्यापार में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। साथियों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के अवसर सामने आएंगे। व्यापार में लाभ होगा। पुराने मित्रों से मुलाकात संभव है। लव लाइफ अच्छी रहेगी।

मूलांक 8- मूलांक 8 वालों के जीवन में उथल-पुथल संभव है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। कार्यक्षेत्र और व्यापार में सावधानी से कार्य करें। नई योजनाओं पर कार्य आरंभ न करें। जोखिमभरे मामलों में निर्णय फिलहाल टाल दें। किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें।

मूलांक 9- मूलांक 9 वालों के लिए शुभ दिन। कार्यक्षेत्र और व्यापार में उन्नति के अवसर मिलेंगे। मन प्रसन्न रहेगा। साथियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ के अवसर सामने आएंगे। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

