Numerology: मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 8 अक्टूबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Numerology Horoscope 8 October 2025, कल का अंक राशिफल: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 8 अक्टूबर का दिन…

मूलांक 1- आज आपको अपनी सोशल लाइफ को प्राथमिकता देनी चाहिए। धन से जुड़े मामलों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा तालमेल बनाएंगे। बड़े व्यापारिक सौदे पर बातचीत करते समय अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखें। जीवनसाथी के साथ रिश्ते में चीजें बेहतर हो जाएंगी।

मूलांक 2- आज किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। मानसिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिन्हें आप अच्छे से निभाएंगे। धन का आगमन होगा। व्यापार में विस्तार हो सकता है। यात्रा के योग हैं। कोई सपना पूरा होने से मन प्रसन्न रहेगा।

मूलांक 3- आज का दिन आपके लिए सहयोग रहेगा और दिन के अंत में वित्त में सुधार होगा। दिन के आखिर में अप्रत्याशित अच्छी खबर पूरे परिवार के लिए खुशी और उत्साह लेकर आती है। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात हो सकती है। करियर की बेहतर संभावनाओं के लिए की गई यात्रा सफल हो सकती है। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वैवाहिक जीवन से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी।

मूलांक 4- आज आपको पारिवारिक लाइफ में किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सिंगल जातकों की किसी पार्टी में खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आय के नए स्रोत उत्पन्न होंगे। लव लाइफ अच्छी होगी। वैवाहिक जीवन से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी। कारोबार में वृद्धि के संकेत हैं। बिजनेसमैन को आज निवेशकों से धन लाभ हो सकता है।

मूलांक 5- आज आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी। धन से जुड़ी परेशानियां खत्म होंगी, लेकिन पैसों से जुड़े लेन-देन में सतर्कता बरतनी चाहिए। बिजी रूटीन के बावजूद आज आप अपने लिए समय निकालने में सफल रहेंगे। खाली समय में आज आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। जीवनसाथी से आपको एक्स्ट्रा केयर व प्यार मिल सकता है।

मूलांक 6- आज आपको वाद-विवाद से दूरी बनाकर रखनी चाहिए क्योंकि इससे नुकसान आपका होगा। शाम को जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। घर पर मेहमानों का आगमन होगा। कार्यस्थल पर चीजें आपके पक्ष में नजर आ रही हैं। आज आप अपना ज्यादातर समय उन चीजों पर खर्च कर सकते हैं जो जरूरी या महत्वपूर्ण नहीं हैं। व्यापार को आगे बढ़ाने के अच्छे आइडिया व अवसर मिल सकते हैं।

मूलांक 7- आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी। छात्रों का लिखने-पढ़ने में मन लगेगा। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। कारोबार में वृद्धि होगी। ऑफिस में नई भूमिकाओं के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। कुछ जातकों को विदेश जाने के अवसर मिलेंगे। आर्थिक रूप से आप अच्छे रहेंगे।

मूलांक 8- आज आपको अपनी सेहत पर नजर रखनी चाहिए। दिन के अंत में वित्त में सुधार होगा। खुद को सही साबित करने के लिए अपने पार्टनर से झगड़ सकते हैं। लंबे समय के बाद आप और आपका पार्टनर एक साथ सुखद दिन बिताएंगे। कारोबार के लिए किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। पिता का साथ मिलेगा।

मूलांक 9- बेकार के गुस्से व वाद-विवाद से बचें। मित्रों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। सेहत को लेकर सचेत रहें। पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। आय में वृद्धि होगी। किसी रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। भवन सुख में वृद्धि हो सकती है। कारोबार में बदलाव की संभावना बन रही है। परिवार का साथ मिलेगा।