Hindi Newsधर्म न्यूज़Kal Ka Ank Rashifal 7 November 2025 Tomorrow Horoscope Numerology bhavishyafal
अंकराशिफल: जन्मतिथि से जानें कैसा रहेगा आपके लिए 7 नवंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

अंकराशिफल: जन्मतिथि से जानें कैसा रहेगा आपके लिए 7 नवंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

संक्षेप: Numerology Horoscope 7 November 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 7 नवंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Thu, 6 Nov 2025 01:04 PMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Numerology Horoscope 7 November 2025, कल का अंकराशिफल: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 7 नवंबर का दिन…

मूलांक 1- आज आपके लिए आरामदायक दिन रहने वाला है। किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूरी है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहने वाली है। किसी मित्र से मुलाकात हो सकती है। अपनों का साथ मिलेगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।

मूलांक 2- आज आपको नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। परिवार में बड़े-बुजुर्गों का सहयोग मिल सकता है। किसी करीबी दोस्त की मदद से आर्थिक उन्नति मिल सकती है। कारोबार में वृद्धि के संकेत हैं। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। यात्रा से लाभ होगा। हालांकि आज किसी भी तरह के निवेश से बचें।

मूलांक 3- आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। ऑफिस में काम का बोझ मानसिक तनाव दे सकता है। व्यापार में मुनाफा आज कई व्यापारियों के चेहरे पर खुशी ला सकता है। पति-पत्नी का रिश्ता मजबूत होगा। हाथ में लिए गए नए कार्य उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहेंगे। धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है।

मूलांक 4- आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। धन लाभ आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा। घर में उत्सव का माहौल हो सकता है। आप कार्यस्थल पर अच्छा महसूस करेंगे। आज आपके सहकर्मी आपके काम की सराहना करेंगे और आपके बॉस भी आपकी तरक्की से खुश नजर आएंगे। कारोबारी भी आज कारोबार में मुनाफा कमा सकते हैं।

मूलांक 5- आज आप छोटी-छोटी बातों से परेशान हो सकते हैं। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। आज आपका कोई सपना सच हो सकता है। एनर्जी में वृद्धि होगी। जीवनसाथी की मदद से आपके कामकाज में बढ़ोतरी हो सकती है। ज्यादा खर्च करने से बचें, वरना आर्थिक स्थिति उतार-चढ़ाव वाली हो सकती है।

मूलांक 6- आज आपका मन परेशान रहने वाला है। आर्थिक रूप से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धैर्यशीलता बनाए रखें। माता की सेहत का ध्यान रखें। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। आय भी बढ़ेगी। घर में किसी मेहमान का आगमन हो सकता है।

मूलांक 7- आज आपके कारोबार में वृद्धि होगी। पिता का साथ मिलेगा। काम को लेकर ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है। सेहत का ध्यान रखें। मित्रों का सहयोग मिलेगा। परिवार में अच्छा समय बीतेगा। जीवनसाथी के साथ रोमांटिक शाम बिता सकते हैं।

मूलांक 8- आज आप लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। ऑफिस में प्रमोशन के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है। अपनी योग्यता दिखाने के अवसर मिलेंगे। आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। यह दिन आपके वैवाहिक जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक बन सकता है।

मूलांक 9- आज आपको ऑफिस में उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिलेंगे। जल्दबाजी में फैसला नहीं लें, खासतौर पर किसी भी बड़ी डील को करते समय। संतान का साथ मिलेगा। काम और घर पर दबाव आपको गुस्सैल बना सकता है। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा।

