Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़kal ka ank rashifal 4 November 2025 Tomorrow Horoscope Mulank 1-9 Numerology Predictions by Date of Birth
Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 4 नवंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 4 नवंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप: Numerology Horoscope 4 November 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 4 नवंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Mon, 3 Nov 2025 12:07 PMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Numerology Horoscope 4 November 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 4 नवंबर का दिन…

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मूलांक 1- आज आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता दोनों चरम पर हैं। किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी की शुरुआत हो सकती है। आप जो सोचेंगे, उसे पूरा करने की शक्ति आज ब्रह्मांड आपको देगा। बस ध्यान रखें कि दूसरों की बात सुने बिना फैसला न लें। ऑफिस में आपकी राय की अहमियत बढ़ेगी और वरिष्ठ भी आपकी मेहनत को पहचानेंगे। पारिवारिक माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन जीवनसाथी को थोड़ा समय दें।

ये भी पढ़ें:शुक्र का वृश्चिक गोचर: 26 नवंबर से इन 4 राशियों का बदलेगा समय

मूलांक 2- दिन भावनात्मक रहेगा। मन किसी पुराने रिश्ते या यादों में अटका रह सकता है। काम के बीच मन विचलित हो सकता है, लेकिन दोपहर के बाद राहत और सकारात्मकता महसूस होगी। अगर किसी से गलतफहमी है तो आज बात करके सुलझा लें। पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। कलाकारों और क्रिएटिव काम से जुड़े लोगों के लिए यह दिन प्रेरणादायक रहेगा।

मूलांक 3- आपका दिन अनुशासन और योजनाओं से भरा रहेगा। आज आप किसी नए प्रोजेक्ट या शिक्षा से जुड़े निर्णय ले सकते हैं। गुरु ग्रह का प्रभाव आपकी सोच को स्थिर बना रहा है। बुजुर्गों या सीनियर की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और किसी रुके हुए कार्य में गति आएगी। बस अपने शब्दों में विनम्रता बनाए रखें।

मूलांक 4- आज का दिन काफी व्यस्त और थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कई काम एक साथ पूरे करने की जिम्मेदारी आपको थका सकती है, लेकिन आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। किसी पुराने संपर्क से फायदा मिल सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें और गुस्से से बचें। शाम को परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा।

मूलांक 5- आपका दिन ऊर्जा और संवाद से भरा रहेगा। यात्राओं या मीटिंग्स का योग बन रहा है। कोई नया अवसर या बदलाव आपके सामने आ सकता है जो भविष्य में लाभदायक साबित होगा। विद्यार्थियों और मीडिया/कम्युनिकेशन क्षेत्र से जुड़े लोगों को पहचान मिलेगी। बस बोलते समय शब्दों पर नियंत्रण रखें ताकि कोई गलतफहमी न हो।

मूलांक 6- प्रेम और सौंदर्य से भरा दिन है। रिश्तों में समझ और मधुरता बढ़ेगी। प्रेमी जोड़ों के लिए यह समय बहुत शुभ है। अगर आप अविवाहित हैं, तो किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है। परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक रूप से स्थिरता बनी रहेगी, और घर के सजावट या सौंदर्य से जुड़े कार्यों में मन लगेगा।

मूलांक 7- यह दिन आत्ममंथन और शांति का संदेश दे रहा है। मन थोड़ा परेशान रहेगा, लेकिन इससे आपको अपने जीवन के नए पहलू समझने का मौका मिलेगा। ध्यान, योग या प्रकृति के बीच समय बिताना मानसिक सुकून देगा। किसी पुराने प्रोजेक्ट को नए तरीके से शुरू करने का विचार आ सकता है। बस भरोसेमंद लोगों से ही सलाह लें।

मूलांक 8- आज का दिन मेहनत, स्थिरता और उपलब्धि का है। कार्यों में सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में सम्मान और पहचान मिलेगी। किसी बड़े अधिकारी या वरिष्ठ से सहयोग मिलेगा। आर्थिक पक्ष मज़बूत रहेगा, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस अधिक तनाव से बचें।

मूलांक 9- आज आपका आत्मबल और जोश दोनों उच्च स्तर पर हैं। किसी पुराने अटके कार्य का समाधान मिलेगा। यात्रा या कोई नई शुरुआत शुभ रहेगी। प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने के मौके बनेंगे, लेकिन जल्दबाजी या गुस्से में किए गए काम नुकसान भी दे सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य की सलाह आपको सही दिशा दिखा सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
Number Numerology Ank Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने