अंकराशि भविष्यफल: मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा 31 अक्टूबर का दिन? जन्मतिथि से जानें

संक्षेप: Numerology Horoscope 31 October 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 31 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Thu, 30 Oct 2025 02:01 PMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Numerology Horoscope 31 October 2025, अंकराशिफल: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 31 अक्टूबर 2025 का दिन…

मूलांक 1- आज आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। किसी अप्रत्याशित स्रोत से धन प्राप्ति होने की संभावना है। घर में सुख-शांति आएगी और खुशियों का माहौल रहेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। व्यावसायिक स्थिति अच्छी होगी।

मूलांक 2- आज आप महत्वपूर्ण फैसला लेने में सफल हो सकते हैं। आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। सेहत अच्छी होगी। लव लाइफ में सुधार होगा। आज ऊर्जा और प्रेम से भरपूर रहेगा। व्यवसाय में उन्नति मिल सकती है।

मूलांक 3- आज आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। दोस्त आपको आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में अच्छी सलाह देंगे। ऑफिस में काम का दबाव हो सकता है, लेकिन उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

मूलांक 4- आज आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। परिवार के सदस्यों के साथ सुकून भरे दिन का आनंद लेंगे। आज आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए सफलता भरा दिन है। धन की स्थिति में सुधार होगा।

मूलांक 5- आज आप अपनी लाइफ में उतार-चढ़ाव देख सकते हैं। धन के मामले में सतर्कता बरतें, वरना नुकसान हो सकता है। दोस्त और करीबी आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जीवनसाथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं।

मूलांक 6- आज आप खान-पान में लापरवाही न करें, वरना सेहत पर असर पड़ सकता है। नौकरी में आर्थिक फायदा होने की संभावना है। अपनों का साथ मिलेगा। ऑफिस में गॉसिप व पॉलिटिक्स से बचें। जीवनसाथी के साथ व स्वास्थ्य पर नजर रखें।

मूलांक 7- आज आपका मन परेशान हो सकता है। वाणी में मधुरता रहेगी और लोग आपसे प्रभावित होंगे। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। मेडिकल खर्च बढ़ सकते हैं। शैक्षिक कार्यों में मुश्किलें आ सकती है। धन की स्थिति पहले से अच्छी होगी। व्यापार में विस्तार के योग हैं।

मूलांक 8- आज आपको अपनी सेहत पर नजर रखनी चाहिए। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे, लेकिन कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। विदेश यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए अच्छा समय है। धन में उतार-चढ़ाव बना रहेगा।

मूलांक 9- आज आपको अपने कार्यों में धैर्य रखने की जरूरत है। अप्रत्याशित मुनाफे से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरी में बदलाव के साथ तरक्की के योग बन रहे हैं। आय में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में बदलाव होगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

