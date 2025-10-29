कल का अंक राशिफल: मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा 30 अक्टूबर का दिन? अपना भविष्यफल

संक्षेप: Numerology Horoscope 30 October 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 30 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Numerology Horoscope 30 October 2025, अंक राशिफल: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 30 अक्टूबर 2025 का दिन…

मूलांक 1- आज आपको अपने दिन की शुरुआत योग या ध्यान से करना उत्तम रहेगा। आज आपको धन संबंधी मामलों में सतर्कता बरतने की जरूरत है, वरना परेशानी में पड़ सकते हैं। परिवार के साथ पिकनिक पर जाने का प्लान बन सकता है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। करियर से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं।

मूलांक 2- आज आपको मानसिक शांति मिल सकती है। कोई भाई-बहन आपके आर्थिक मदद मांग सकता है, जिससे आप मना नहीं कर पाएंगे। कामकाज को निपटाने के लिए दिन अनुकूल रहने वाला है। आज काम का प्रेशर नहीं लें। व्यापारियों को नई डील मिल सकती है।

मूलांक 3- आज आपके लिए यात्रा फलदायी रहने वाली है। धन संबंधी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क में आएंगे। व्यापारिक विस्तार के योग हैं। ऑफिस गॉसिप व पॉलिटिक्स से दूर रहें।

मूलांक 4- आज आपको धन कमाने व उसका संचय करने में परेशानी हो सकती है। अपनों की सेहत पर नजर रखें। लवर के साथ अच्छा समय बिताएंगे, बस शब्दों का चयन ध्यान से करें। व्यापारिक पार्टनरशिप लाभकारी सिद्ध होंगी। दोस्तों का साथ मिलेगा।

मूलांक 5- आज परिवार के साथ समय बिताने के लिए ऑफिस से जल्दी निकलने की कोशिश कर सकते हैं। नौकरी में ग्रोथ के अवसर नजर आएंगे। आय में वृद्धि होगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिसे आप अच्छे से निभाएंगे। जीवनसाथी की ओर से सरप्राइज मिल सकता है।

मूलांक 6- आज आपको मानसिक तौर पर मजबूती का एहसास होगा। आप महत्वपूर्ण फैसला लेने में सफल रहेंगे। अगर आप ग्रुए एक्टिविटी में शामिल होंगे, तो आप नए दोस्त बना सकते हैं। लव अफेयर अच्छा रहने वाला है। धन की स्थिति भी पहले से बेहतर होगी। व्यापारियों के लिए मुनाफे वाला दिन साबित होगा।

मूलांक 7- आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। दोस्तों की मदद से आर्थिक तंगी दूर होगी। घर में कोई भी बदलाव करने से पहले बड़ों की सलाह जरूर लें। ऑफिस में क्लाइंट को डील करते समय अपने एटीट्यूड पर नजर रखें। आज जीवनसाथी आपकी परवाह करेगा।

मूलांक 8- आज आपको किसी करीबी मित्र या रिश्तेदार से अच्छी खबर मिल सकती है। निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। लव लाइफ में नया मोड़ आ सकता है। कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकते हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। अपनों का साथ मिलेगा।

मूलांक 9- आज आपको अतीत में किए गए निवेश का अच्छा रिटर्न मिलेगा, जिससे आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। दोस्तों की मदद से कारोबार में वृद्धि हो सकती है। सुख-समृद्धि आपके पास आएगी। बेवजह की उलझनों और विवादों से दूर रहें। लंबित कार्यों को निपटाने की कोशिश करें।