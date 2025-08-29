अंकराशि: 30 अगस्त का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? जन्मतिथि से जानें अपना भविष्यफल

Numerology Horoscope 30 August 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 30 अगस्त का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

मूलांक 1- आज आपका आत्मविश्वास और एनर्जी हाई रहने वाली है। आप अपना धन धार्मिक कार्यों में लगा सकते हैं। मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। हालांकि आर्थिक लेनदेन में सकर्त रहें, वरना नुकसान हो सकता है। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। अपने जीवनसाथी का साथ खास ख्याल रखें।

मूलांक 2- आज का दिन आपके लिए आर्थिक रूप से सुरक्षित रहने वाला है। हालांकि किसी को भी रुपए-पैसे उधार देने से बचें, यह आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकता है। परिवार और दोस्तों के साथ आनंदमय समय बिताएंगे। किसी काम में सफलता मिल सकती है। जीवनसाथी के साथ रिश्ता मजबूत होगा। व्यवासायिक तरक्की मिलेगी।

मूलांक 3- अगर आज आप पर्याप्त आराम नहीं करेंगे, तो थकान महसूस हो सकती है। आज आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं दिख रही है, जिसके कारण आपको धन बचत में मुश्किलें आ सकती हैं। परिवार के किसी सदस्य के कारण आपकी फीलिंग्स को ठेस पहुंच सकती है। ऑफिस में रोमांस करने से बचें, क्योंकि इससे आपकी छवि खराब हो सकती है।

मूलांक 4- आज ऑफिस में अपने काम पर फोकस करें। अगर आप जल्दबाजी में फैसले पर पहुंचेंगे, तो नुकसान हो सकता है। व्यापारिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। राजनीतिक लाभ होगा। आर्थिक मामले सुलझ सकते हैं। संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। बच्चों की सेहत पर नजर रखें।

मूलांक 5- आज आपके आसपास के लोग खुश होंगे और आपकी तारीफ करेंगे। दिन के खत्म होने तक आपको आर्थिक लाभ मिलने की पूरी संभावना है क्योंकि पहले दिया गया कोई पैसा वापस आ सकता है। व्यवसायियों के लिए अच्छा दिन है। व्यावसायिक यात्रा से लाभ होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जातकों को सफलता मिल सकती है।

मूलांक 6- आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। संपत्ति से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं। निवेश लाभदायक रहेगा। दोस्तों की मदद से कारोबार में वृद्धि हो सकती है। कोई महिला सदस्य आपकी सफलता में बड़ी भूमिका निभाएंगी। आपका जीवनसाथी आज आपके लिए कोई खास चीज खरीद सकता है।

मूलांक 7- आज आपको दिन की शुरुआत ध्यान या योग से करनी चाहिए। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी के योग हैं, लेकिन घरेलू सुख बाधित हो सकता है। आपकी लव लाइफ आज एक नया मोड़ ले सकती है। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। व्यावसायिक उद्देश्य से की गई यात्रा लाभकारी सिद्ध होगी।

मूलांक 8- आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन संयत रहें। बेकार के क्राेध से बचें। बातचीत में संतुलित रहें। पिता की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों की अधिकता रहेगी। व्यापारिक स्थिति अच्छी होगी। लव लाइफ पहले से बेहतर होगी।

मूलांक 9- आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। लेखनादि बौद्धिक कार्यों से मान- सम्मान मिलेगा। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे। शासन-सत्ता का सहयोग मिलेगा। आय में वृद्धि होगी। कोई सुखद समाचार मिल सकता है। नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।