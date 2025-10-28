Hindustan Hindi News
Kal ka ank rashifal 29 October 2025 Numerology Tomorrow Horoscope Future Predictions by Date of Birth
Numerology: मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा 29 अक्टूबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Numerology: मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा 29 अक्टूबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप: Numerology Horoscope 29 October 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 29 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Tue, 28 Oct 2025 01:21 PMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Numerology Horoscope 29 October 2025, अंकराशिफल: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 29 अक्टूबर 2025 का दिन…

मूलांक 1- आज मूलांक 1 वालों का मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। कामकाज से जुड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। घर-परिवार में धार्मिक या मांगलिक कार्य हो सकते हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा।

मूलांक 2- आज मूलांक 2 वालों को महत्वपूर्ण फैसला लेने से बचना चाहिए। बेकार के वाद-विवाद से बचें। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। ऑफिस में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। कुछ लोगों को आय में वृद्धि के साथ प्रमोशन भी मिल सकता है। कारोबार की स्थिति अच्छी होगी।

मूलांक 3- आज आपके आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन मन परेशान भी हो सकता है। पारिवारिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आय में वृद्धि होगी। यात्रा का योग बनेगा। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। जीवनसाथी के साथ एक रोमांटिक दिन बिता सकते हैं। वित्त की स्थिति अच्छी रहेगी।

मूलांक 4- आज आपको किसी दोस्त की आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है, लेकिन इससे आपका आर्थिक बजट बिगड़ सकता है। कारोबार में वृद्धि हो सकती है। पिता से आर्थिक सहयोग भी मिल सकता है। सेहत पर नजर रखना जरूरी है।

मूलांक 5- आज आपको कार्यस्थल पर अपनी क्षमता व योग्यता साबित करने के अवसर मिलेंगे। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में बदलाव हो सकता है। खर्चों में वृद्धि हो सकती है, जिससे मानसिक तनाव हो सकता है। अज्ञात भय सताएगा। लव लाइफ अच्छी रहेगी।

मूलांक 6- आज आप धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। नौकरी में बदलाव की स्थिति बन सकती है। तरक्की के अवसर भी मिल सकते हैं। व्यावसायिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। धन की स्थिति में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। संतान का साथ मिलेगा।

मूलांक 7- आज आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। कारोबार में वृद्धि होगी। पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए दिन अच्छा है। कोर्ट-कचहरी में विजय मिल सकती है। अपनों का साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होने के संकेत हैं।

मूलांक 8- दिन की शुरुआत में आपका मन परेशान रहेगा लेकिन शाम तक स्थिति सामान्य हो जाएगी। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरी में बदलाव के साथ तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा।

मूलांक 9- मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। दिन के मध्य में नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में बदलाव के साथ किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। ऑफिस में ज्यादा घंटे काम करना पड़ सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

