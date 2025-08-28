अंकराशि: 29 अगस्त का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? जन्मतिथि से जानें अपना भविष्यफल

Numerology Horoscope 29 August 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 29 अगस्त का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Numerology Horoscope 29 August 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 29 अगस्त का दिन...

मूलांक 1- आज आपको मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खर्च की अधिकता मन को परेशान कर सकती है। कार्यस्थल पर आपको खास जिम्मेदारी मिल सकती है। अपनों का साथ मिलेगा। व्यापार में विस्तार मिल सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

मूलांक 2- आज आपको नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। धन का आगमन होगा। जीवनसाथी के साथ एक शानदार दिन का अनुभव करेंगे। परिवार में खुशियां आएंगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है।

मूलांक 3- आज आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आप दूसरों पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। आपकी लव लाइफ के लिहाज से दिन शानदार है। सहकर्मी आज आपकी मदद करेंगे। छोटी-छोटी बाधाओं के साथ-यह बड़ी उपलब्धियों का दिन प्रतीत होता है।

मूलांक 4- धार्मिक और आध्यात्मिक रूचि के लिए आज का दिन अच्छा है। आपको किसी महंगी चीज को खरीदने से बचना चाहिए। धन का आगमन होगा। काम की क्वालिटी में सुधार देखने को मिलेगा। जीवनसाथी के साथ रिश्ता मजबूत होगा। व्यापार में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं।

मूलांक 5- आज आप जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने के लिए ऑफिस से जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराने मार्गों से रुपए-पैसों का आगमन होगा। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात हो सकती है। परिवार की समस्याओं को सुलझाने के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है।

मूलांक 6- आज जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। बच्चों की सेहत पर नजर रखें। घर का माहौल सकारात्मक रहेगा। घर पर किसी मेहमान के आगमन से खुशियां आएंगी। यात्रा के मौके मिलेंगे। जीवनसाथी के साथ से किसी काम में सफलता मिल सकती है।

मूलांक 7- आज आप काफी एक्टिव रहने वाले हैं। आज आपका स्वास्थ्य आपका पूरा साथ देगा। आर्थिक लाभ होगा। दोस्त आपका दिन खुशनुमा बना सकते हैं। आपको परिवार के सदस्यों के साथ कठिन समय का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दिन के अंत स्थिति सामान्य हो जाएगी।

मूलांक 8- आज आपके आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन अशांत रहेगा। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार के अवसर मिल सकते हैं। लेकिन किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। परिवार के सहयोग से किसी काम में सफलता मिल सकती है। आर्थिक लाभ के संकेत हैं।

मूलांक 9- आज का दिन आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा। शैक्षिक और बौद्धिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। लेखनादि कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। आय के साधन बढ़ेंगे। सेहत का ध्यान रखें। नौकरी में नए अवसरों की प्राप्ति होगी। वाणी से लोग प्रभावित होंगे।