Numerology: मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 28 अक्टूबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Numerology Horoscope 28 October 2025, अंकराशिफल: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 28 अक्टूबर 2025 का दिन…

मूलांक 1- आज आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। नए काम या प्रोजेक्ट में हाथ डालना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कामकाज में चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप धैर्य और समझदारी से उन्हें हल कर लेंगे। प्यार में पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें, अनबन कम होगी। पैसे की स्थिति में हल्की बढ़ोतरी होगी, कोई छोटा निवेश अच्छा फल दे सकता है। हेल्थ पर थोड़ा ध्यान दें, हल्की थकान या सिरदर्द हो सकता है।

मूलांक 2- आज आपका मन शांत और स्थिर रहेगा। परिवार और दोस्तों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। करियर में नए मौके मिल सकते हैं, खासकर टीम वर्क और सहयोग वाले काम में सफलता मिलेगी। प्यार में किसी पुराने साथी से मेलजोल बढ़ सकता है। पैसे की स्थिति सामान्य रहेगी, अनावश्यक खर्च से बचें। हेल्थ अच्छी रहेगी, बस नींद पूरी लें।

मूलांक 3- आज रचनात्मकता आपके दिन को खास बनाएगी। ऑफिस या व्यवसाय में नए आइडियाज काम आएंगे और सराहना मिलेगी। प्यार में छोटी-मोटी अनबन हो सकती है, लेकिन बातचीत से सब ठीक हो जाएगा। पैसे की स्थिति में सुधार होगा। निवेश का सही समय है। हेल्थ सामान्य रहेगी। हल्की एक्सरसाइज करने से ऊर्जा बनी रहेगी।

मूलांक 4- आज संयम और धैर्य आपके लिए सबसे जरूरी है। ऑफिस या व्यवसाय में किसी मामले में जल्दीबाजी से बचें। प्यार में सहयोग और समझदारी बढ़ेगी, पार्टनर के लिए समय दें। पैसे की स्थिति संतोषजनक रहेगी, अनावश्यक खर्च से बचें। हेल्थ पर थोड़ा ध्यान दें, हल्की थकान या पेट की दिक्कत हो सकती है।

मूलांक 5- आज ऊर्जा और उत्साह आपका दिन बेहतर बनाएंगे। नए प्रोजेक्ट या काम में हाथ डालना फायदेमंद रहेगा। प्यार में रोमांस और मस्ती का समय है, पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। पैसे की स्थिति मजबूत रहेगी, निवेश का योग है। हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन व्यायाम और संतुलित आहार पर ध्यान दें।

मूलांक 6- आज जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन आप इसे संभाल लेंगे। परिवार और दोस्तों का सहयोग मिलेगा। करियर में मेहनत का फल मिलेगा। कोई बड़ा काम पूरा होगा। प्यार में समझदारी और धैर्य जरूरी है। छोटी-छोटी बातों को गंभीर न लें। पैसे का प्रवाह अच्छा रहेगा, निवेश में सावधानी रखें। हेल्थ सामान्य रहेगी, हल्की थकान हो सकती है।

मूलांक 7- आज मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है। जरूरी फैसलों में जल्दबाजी न करें, सोच-समझकर कदम उठाएं। करियर में हल्की चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से काम आसान होगा। प्यार में पार्टनर के साथ खुलकर बात करें, गलतफहमी दूर होगी। पैसे की स्थिति ठीक रहेगी, निवेश से फायदा मिल सकता है। हेल्थ सामान्य रहेगी, नींद और आराम पर ध्यान दें।

मूलांक 8- आज बदलाव और नई शुरुआत के लिए अच्छा दिन है। ऑफिस या व्यवसाय में नए मौके मिलेंगे। प्यार में रोमांटिक समय रहेगा, पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। पैसे की स्थिति मजबूत रहेगी, निवेश का सही समय है। हेल्थ सामान्य रहेगी, हल्की एक्सरसाइज और संतुलित आहार फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 9- आज सकारात्मकता और उत्साह आपके दिन को अच्छा बनाएगा। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। करियर में मेहनत रंग लाएगी। बॉस और सहयोगियों से तारीफ मिलेगी। प्यार में रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, नए कनेक्शन भी बन सकते हैं। पैसे में लाभ होगा, निवेश और बचत दोनों पर ध्यान दें। हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन दिनभर व्यस्तता से थकान हो सकती है।