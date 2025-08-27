अंकराशि: 28 अगस्त का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? जन्मतिथि से जानें अपना भविष्यफल

Numerology Horoscope 28 August 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 28 अगस्त का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

मूलांक 1- आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। खर्च की अधिकता रहेगी, लेकिन बजट बनाकर चलने से आपको राहत मिलेगी। आप अपनी बुद्धि के बल पर धन कमाने में सफल रहेंगे। किसी खास व्यक्ति का जीवन में आगमन हो सकता है। अपनों का साथ मिलेगा। ऑफिस में अफवाहों से दूरी बनाए रखें।

मूलांक 2- आज आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। कुछ जातकों को आज जमीन से जुड़े किसी मामले पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। किसी करीबी रिश्तेदार की आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है। अपनों का साथ मिलेगा। वैवाहिक जीवन में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारिक स्थिति अच्छी होगी।

मूलांक 3- आज आपको विवादों से बचना चाहिए, वरना किसी करीबी को ठेस पहुंच सकती है। स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है। सिंगल जातकों को विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं। व्यावसायिक साझेदार सहयोगी व्यवहार करेंगे। किसी अटके हुए काम में सफलता मिल सकती है। आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहने वाला है।

मूलांक 4- आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। किसी कर्ज की चुकाना आपके लिए आसान हो सकता है। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। किसी महत्वपूर्ण काम के लिए ऑफिस में आपको चुना जा सकता है। सेहत में सुधार होगा। व्यवसाय में ग्रोथ मिलने के संकेत हैं।

मूलांक 5- आज परिवार में खुशियों का आगमन होगा। आज का दिन आर्थिक रूप से बाकी दिनों की तुलना में बेहतर साबित होगा और आप पर्याप्त धन कमाएंगे। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। शादीशुदा लोगों के लिए आज का दिन वाकई बहुत रोमांटिक होने वाला है। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिल सकती है।

मूलांक 6- आज आप मानसिक तनाव से फ्री रहेंगे। आज आपको पैसों का महत्व समझ आ सकता है। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। आर्थिक व व्यापारिक उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। जीवनसाथी के साथ व स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

मूलांक 7- आज आपका कोई सपना पूरा हो सकता है। नौकरीपेशा जातकों को स्थायी धन की आवश्यकता होगी, लेकिन पिछले दिनों किए गए बेकार के खर्चों के कारण उनके पास पर्याप्त धन नहीं होगा। किसी काम में सफलता मिल सकती है। गुस्से पर काबू रखें। आज आप मानसिक रूप से शांत रहेंगे। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप आपके वैवाहिक जीवन में अशांति पैदा करेगा।

मूलांक 8- आज आपके लिए आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहने वाला है। सेहत अच्छी रहेगी। माता-पिता का साथ मिलेगा। अपने जीवनसाथी के साथ वाकई एक बेहतरीन शाम गुजार सकते हैं। व्यापारिक स्थिति में सुधार होगा, मुनाफे में वृद्धि हो सकती है। अपनों का साथ मिलेगा।

मूलांक 9- आज आपको ऑफिस में पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ सकता है। अपनों का साथ मिलेगा। व्यावसायिक रूप से आपके लिए बेहतरीन दिन साबित होगा। अपने साथ एकांत में समय बिताना आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। लेकिन बजट बनाकर चलें वरना परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जल्दबाजी वाली खरीदारी से बचें।