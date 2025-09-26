Kal ka ank rashifal 27 September 2025 Horoscope Tomorrow Numerology Daily Predictions Mulank 1-9 अंकराशि 27 सितंबर: मूलांक 1-9 वालों का कैसा रहेगा दिन? जन्मतिथि से जानें भविष्यफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
अंकराशि 27 सितंबर: मूलांक 1-9 वालों का कैसा रहेगा दिन? जन्मतिथि से जानें भविष्यफल

Numerology Horoscope 27 September 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 27 सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 01:16 PM
Today Numerology Horoscope 27 September 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 27 सितंबर का दिन...

मूलांक 1- आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। शादीशुदा जातकों की लव लाइफ यू-टर्न ले सकती है। पारिवारिक समस्याएं सुलझाने के लिए दिन अनुकूल रहने वाला है। धन की स्थिति अच्छी होगी। माता-पिता का साथ मिलेगा। किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह से आर्थिक लाभ हो सकता है। नौकरी में अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी।

मूलांक 2- आज आपको सभी पुरानी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। आज सिंगल जातकों की लाइफ में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। कार्यस्थल पर आज आपकी मेहनत रंग दिखाएगी। विवाहित जातकों का जीवनसाथी जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आर्थिक व व्यापारिक रूप से आप अच्छे रहेंगे।

मूलांक 3- आज जीवन में उतार-चढ़ाव संभव हैं। आपको अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना चाहिए और खर्चों पर नजर रखें। आर्थिक बजट बनाकर चलें, वरना भविष्य में धन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। आपका कोई करीबी बेहद अप्रत्याशित मूड में होगा। आपके कामकाज का माहौल हमेशा के लिए बदल सकता है।

मूलांक 4- आज आपकी ऊर्जा का स्तर हाई रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है। आज किसी करीबी व्यक्ति से आपका भरोसा उठ सकता है। कारोबारियों को काम से जुड़ी किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ऑफिस में गपशप करने से बचना चाहिए। मानसिक रूप से तनाव का सामना करना पड़ सकता है।

मूलांक 5- आज आपके लिए दिन आर्थिक रूप से शुभ रहने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिल सकती है। आर्थिक लाभ के संकेत हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। जीवनसाथी आपको सपोर्ट करेगा। कारोबारियों को नई डील से मुनाफा हो सकता है।

मूलांक 6- आज आपको अपने जीवनसाथी की बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज आपके माता-पिता बच्चों में धन बांट सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ सुकून भरे पल बिताएंगे। काम से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी। कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने में सक्षम हो सकते हैं। धन के लेने-देन में सावधानी बरतें।

मूलांक 7- आज शिक्षा से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। लिखने-पढ़ने के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। किसी मित्र के सहयोग से नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। व्यापारिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। घर में किसी मेहमान का आगमन हो सकता है।

मूलांक 8- आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। ऑफिस में आपको अपनी क्षमता या स्किल दिखाने के अवसरों की प्राप्ति होगी। नौकरी में बदलाव के साथ तरक्की के भी अवसर मिल सकते हैं। आय में बढ़ोतरी होगी। व्यापार करने वालों को विस्तार के अवसर नजर आएंगे। कारोबारियों को प्रमोटरों से धन मिलने के संकेत भी हैं।

मूलांक 9- आज आपको शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। आय में वृद्धि होगी। निवेश के अच्छे अवसर सामने आएंगे। जीवनसाथी का साथ मिलेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

