अंकराशि: 27 अगस्त का दिन मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा? जन्मतिथि से जानें अपना भविष्यफल

Numerology Horoscope 27 August 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 27 अगस्त का दिन...

मूलांक 1- आज आपकी मानसिक स्थिति में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। खर्च की अधिकता मन को परेशान कर सकती है। कार्यस्थल पर कुछ बड़ा हासिल करने में सफल हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा।

मूलांक 2- आज का दिन आपके लिए उन्नति से भरा रहने वाला है। आपके आइडिया कार्यस्थल पर चमक सकते हैं। आर्थिक रूप से दिन लाभकारी रहने वाला है। आप अपने जीवनसाथी के साथ आज एक बार फिर पुराने खूबसूरत रोमांटिक दिनों को याद करेंगे। व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी।

मूलांक 3- आज किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है। भाई-बहन के साथ रिश्तों में सुधार होगा। किसी अटके हुए धन की वापसी से आर्थिक स्थिरता मिलने के संकेत हैं। किसी पार्टी में आप सिंगल जातकों को पार्टनर मिल सकता है। विवाहित जातकों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है।

मूलांक 4- आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आपका कोई पुराना मित्र आज आपको बिजनेस में मुनाफा कमाने की सलाह दे सकता है। आज भाग्य का साथ मिलेगा। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। यात्रा पर जाने के योग हैं। कारोबार में उन्नति मिल सकती है।

मूलांक 5- सेहत के लिहाज से दिन अच्छा रहने वाला है। मन में प्रसन्न का भाव रहेगा। अपनों का साथ मिलेगा। किसी सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा। दिमांग शांत रहेगा। जीवनसाथी आपके काम में सहयोग करेगा।

मूलांक 6- आज का दिन आपके लिए आर्थिक रूप से अच्छा रहने वाला है। क्रोध के अतिरेक से बचें। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि हो सकती है। परिवार में सुख-शांति रहेगी और धार्मिक कार्य हो सकते हैं। खुशियों का आगमन होगा।

मूलांक 7- आज आपको परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार में वृद्धि भी होगी। लाभ में वृद्धि होगी, पर खर्चे भी बढ़ेंगे। सेहत का ध्यान रखें। खर्च करने से पहले कीमतों को चेक करना अच्छा रहेगा। निवेश के सुअवसर सामने आएंगे।

मूलांक 8- आज दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करना अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से आप मजबूत रहेंगे। आपको पैसा कमाने के कई मौके मिलेंगे। परिवार के किसी सदस्य के साथ अनबन के संकेत हैं, इसलिए जुबान पर ध्यान रखें। जीवनसाथई का साथ मिलेगा। व्यापार में विस्तार हो सकता है।

मूलांक 9- आज आपको कार्यस्थल पर किसी सीनियर से तारीफ मिल सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आपके द्वारा किया गया कोई भी पुराना निवेश लाभदायक रिटर्न देता है। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। यात्रा आरामदायक नहीं रहेगी, लेकिन महत्वपूर्ण संपर्क बनाने में मदद मिलेगी।