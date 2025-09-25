अंकराशि 26 सितंबर: मूलांक 1-9 वालों का कैसा रहेगा दिन? जन्मतिथि से जानें भविष्यफल

Numerology Horoscope 26 September 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 26 सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Today Numerology Horoscope 26 September 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 26 सितंबर का दिन...

मूलांक 1- आज मूलांक 1 वालों का दिन आर्थिक रूप से अच्छा रहने वाला है। सेहत में सुधार के संकेत हैं। आपको जिस चीज की जरूरत होगी, उसकी उपलब्धता भी होगी। कार्यस्थल पर आपको अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। जीवनसाथी के साथ खुशनुमा दिन बिताएंगे।

मूलांक 2- आज आपको अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए। ऑफिस में आप पर काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आप इसे हैंडल करने में सफल रहेंगे। किसी मित्र की मदद से आर्थिक लाभ हो सकता है। आज खाली समय में आप ऐसे काम करेंगे जिनकी आप प्लानिंग बनाते थे।

मूलांक 3- आज मूलांक 3 वालों को अपने खानपान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। कुछ जातकों की लाइफ में प्यार की एंट्री हो सकती है। कार्यस्थल पर आपकी कड़ी मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक पक्ष मजबूत दिख रहा है।

मूलांक 4- आज आपकी सेहत अच्छी रहने की उम्मीद है। धन का आगमन होगा और कुटुंबों में वृद्धि होगी। परिवार की परेशानियां दूर हो सकती हैं। आज आप बचत करने में सफल रहेंगे। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। ऑफिस में सीनियर्स का सहयोग आपको तरक्की दिला सकता है।

मूलांक 5- आज आप मानसिक रूप से फिट रहेंगे। अपने गुस्से पर काबू रखें और ऑफिस में सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें। आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। शाम के लिए कुछ खास योजना बनाएं। अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएंगे।

मूलांक 6- आज आपको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखने की जरूरत है। बेकार के क्रोध से बचें। परिवार का साथ मिलेगा। नौकरी में अफसरों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। यात्रा पर जा सकते हैं। आर्थिक रूप से आप अच्छे रहेंगे।

मूलांक 7- आज आपको अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना चाहिए। आर्थिक स्थिति में सुधार होने के संकेत हैं। लव लाइफ अच्छी रहेगी। छोटी-छोटी बाधाओं के साथ-यह बड़ी उपलब्धियों का दिन प्रतीत हो रहा है। अपनों का साथ मिलेगा। यात्रा के योग हैं।

मूलांक 8- आज आपका आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, लेकिन मन परेशान हो सकता है। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। माता-पिता का साथ मिलेगा। खर्चों की अधिकता रहेगी। किसी रुके धन की प्राप्ति हो सकती है।

मूलांक 9- आज आपका मन परेशान हो सकता है। नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। पिता की सेहत का ध्यान रखें। परिवार का साथ मिलेगा।