अंकराशि: 26 अगस्त का दिन मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा? जन्मतिथि से जानें अपना भविष्यफल

Numerology Horoscope 26 August 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 26 अगस्त का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 12:29 PM
Numerology Horoscope 26 August 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 26 अगस्त का दिन...

मूलांक 1- मूलांक 1 वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। करियर, नौकरी और व्यापार में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। लंबे समय से अटके हुए कार्य सफल होंगे।

मूलांक 2- मूलांक 2 वालों को आज नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। नए प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। आज धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। आज नया वाहन या प्रॉपर्टी की खरीदारी भी कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलेंगे।

मूलांक 3- मूलांक 3 वालों को आज थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। कार्यस्थल पर वाद-विवाद करने से बचना चाहिए। ऑफिस का वातावरण अनुकूल रहेगा, लेकिन कुछ इश्यूज के चलते दिक्कतें बढ़ सकती है। आज आपके शत्रु भी एक्टिव रहेंगे। इसलिए बड़ी सावधानी से काम करें और जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें।

मूलांक 4- मुूलांक 4 वालों को आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आज आपके नए दोस्त बनेंगे। उनके सहयोग से प्रोफेशनल लाइफ में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी। आज जीवनसाथी के साथ समय व्यतीत करेंगे। कहीं धार्मिक स्थल पर घूमने का प्लान बना सकते हैं।

मूलांक 5- आर्थिक रूप से मूलांक 5 वालों के लिए आज का दिन शुभ कहा जा सकता है। आज निवेश के नए अवसर मिलेंगे। पर्सनल लाइफ में सुख-शांति बनी रहेगी। पैतृक संपत्ति से धन लाभ होगा। ऑफिस में अप्रेजल या प्रमोशन के चांसेस हैं। वैवाहिक जीवन में खुशनुमा माहौल रहेगा। आज आप कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं।

मूलांक 6- मूलांक 6 वाले आज सावधान रहें। आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं कही जा सकती है। धन से जुड़े फैसलों को लेकर आर्थिक सलाहकार की मदद जरूर लें। खर्च सोच-समझकर ही करें। पारिवारिक जीवन में थोड़ा वाद-विवाद हो सकता है। क्रोध से बचें और समझदारी से फैसले लें

मूलांक 7- मूलांक 7 वालों को आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पर्सनल ग्रोथ के अवसर मिलेंगे। लाइफ में नए चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। नौकरी, व्यापार में तरक्की की राह पर आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। प्रेम-संबंधों में मधुरता आएगी। रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ेगा।

मूलांक 8- मूलांक 8 वालों को आज धन लाभ हो सकता है। आय के नए स्त्रोत बनेंगे। शत्रु पराजित होंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी। आज आपके इंटेलिजेंस और बेहतरीन लीडरशिप स्किल से कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहगा।

मूलांक 9- मूलांक 9 वालों को आज मिलेजुले परिणाम मिलेंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार में वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है। इस समय धैर्य से काम लें। कोई भी नया कार्य शुरू न करें। क्रोध करने से आपको नुकसान हो सकता है। मन को शांत रखें।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

