Kal ka ank rashifal 25 September 2025 Numerology Horoscope Tomorrow Mulank 1-9 Predictions अंकराशि: मूलांक 1-9 वालों का कैसा रहेगा 25 सितंबर का दिन? जन्मतिथि से जानें भविष्यफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Kal ka ank rashifal 25 September 2025 Numerology Horoscope Tomorrow Mulank 1-9 Predictions

अंकराशि: मूलांक 1-9 वालों का कैसा रहेगा 25 सितंबर का दिन? जन्मतिथि से जानें भविष्यफल

Numerology Horoscope 25 September 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 25 सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 01:10 PM
share Share
Follow Us on
अंकराशि: मूलांक 1-9 वालों का कैसा रहेगा 25 सितंबर का दिन? जन्मतिथि से जानें भविष्यफल

Today Numerology Horoscope 25 September 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 25 सितंबर का दिन...

मूलांक 1- आज मूलांक 1 वाले मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। पिता का सान्निध्य मिलेगा। परिवार के किसी बुजुर्ग से धन की प्राप्ति हो सकती है। विदेश यात्रा का योग है। खर्चों पर नजर रखें, वरना आपका आर्थिक बजट बिगड़ सकता है।

ये भी पढ़ें:बुध का तुला गोचर इन 3 राशियों के लिए रहेगा अच्छा, 3 अक्टूबर से मिलेंगे शुभ फल

मूलांक 2- आज मूलांक 2 वालों की पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए, कवियों के लिए और लेखकों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर मिलेंगे।

मूलांक 3- आज मूलांक 3 वालों का मन परेशान रहेगा। धर्म-कर्म से जुड़े कार्यों में अतिवादी न बनें। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। नौकरी में बदलाव की संभावना बन रही है। काम के सिलसिले में किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं।

मूलांक 4- आज मूलांक 4 वालों के आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। हालांकि जीवनसाथी के व्यवहार को लेकर मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। खर्च की अधिकता हो सकती है।

मूलांक 5- आज आपको गुस्से से बचना चाहिए। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर मिलेंगे। कारोबार के लिए यात्रा से लाभ के मार्ग खुलेंगे, हालांकि खर्च भी बढ़ेंगे। संतान का साथ मिलेगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

मूलांक 6- नौकरी के लिए इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी के योग हैं। किसी संपत्ति से आय के साधन बन सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें। जीवनसाथी का साथ मिलेगा। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। यात्रा के योग हैं।

मूलांक 7- आज धन से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। किसी भी तरह के निवेश से दूर रहें, वरना आर्थिक नुकसान हो सकता है। कला व संगीत के प्रति रुझान बढ़ेगा। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। माता-पिता का साथ मिलेगा। बौद्धिक कार्यों से आय बढ़ेगी।

मूलांक 8- आज मूलांक 8 वालों के कारोबार में वृद्धि होगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। सेहत का ध्यान रखें। खर्च में वृद्धि होगी, लेकिन धन लाभ भी होगा। जीवनसाथी की सेहत व साथ पर नजर रखें।

ये भी पढ़ें:शारदीय नवरात्रि में गृह प्रवेश करना चाहिए या नहीं? जानें जरूरी वास्तु नियम

मूलांक 9- आज मूलांक 9 वालों की किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। भौतिक सुखों में वृद्धि के संकेत हैं। माता पक्ष से धन लाभ हो सकता है। वाद-विवाद से दूर रहें। कोर्ट-कचहरी में विजय मिल सकती है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Numerology Horoscope Tomorrow
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने