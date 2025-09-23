अंकराशि: मूलांक 1-9 वालों का कैसा रहेगा 24 सितंबर का दिन? जन्मतिथि से जानें भविष्यफल

Numerology Horoscope 24 September 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 24 सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

मूलांक 1- आज आप कार्यस्थल पर सीनियर्स की उम्मीदों पर खरा उतर सकते हैं। आज आपको आर्थिक लाभ मिलने की पूरी संभावना है। किसी करीबी व्यक्ति से सरप्राइज मिल सकता है। दिन की शुरुआत में सेहत संबंधी परेशानी हो सकती हैं, लेकिन शाम तक चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। व्यापारिक स्थिति अच्छी नजर आ रही है।

मूलांक 2- आज मूलांक 2 वालों का मन परेशान रह सकता है। धर्म-कर्म के कार्यों में मन लगाने से लाभ मिलेगा। आज बेवजह के खर्चों पर लगाम लगाएं। आपके कामकाज का माहौल हमेशा के लिए बदल सकता है। आज आप ऑफिस पहुंचते ही जल्दी घर जाने की योजना बना सकते हैं। आप अपने जीवन की सबसे बेहतरीन शाम अपने जीवनसाथी के साथ गुजारेंगे।

मूलांक 3- परिवार के कुछ सदस्यों का व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। आज धैर्य से काम लें। मानसिक शांति व स्थिरता मिलने की पूरी संभावना है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। व्यवसाय में अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है।

मूलांक 4- आज आप पर नकारात्मक विचार हावी हो सकते हैं। धन से जुड़े मामले मन को परेशान कर सकते हैं। कोर्ट-कचहरी से बचें और घर के बुजुर्गों के साथ समय बिताएं। आप और आपका पार्टनर एक शांतिपूर्ण दिन एक साथ बिताएंगे, जिसमें कोई झगड़ा या बहस नहीं होगी केवल प्यार होगा। व्यापार में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं।

मूलांक 5- आज आपको अपनी डाइट पर कंट्रोल रखना चाहिए और दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करनी चाहिए। रियल एस्टेट में निवेश करना चाहिए। आपका पार्टनर सहयोगी और मददगार रहेगा। अपने समय की कीमत को समझें और ऑफिस में टास्कों को समय पर पूरा करने पर फोकस करें। आपका जीवनसाथी आज से इतना अद्भुत पहले कभी नहीं था।

मूलांक 6- आज आपको किसी रिश्तेदार से तारीफ मिल सकती है। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी और अपनों का साथ मिलेगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। यात्रा के योग हैं। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। नकारात्मक विचारों व संगति से दूर रहें।

मूलांक 7- आज मूलांक 7 वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। धन की स्थिति उतार-चढ़ाव वाली रहेगी। अपनों का साथ मिलेगा। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।

मूलांक 8- आज मन नकारात्मक विचारों से ग्रसित रहेगा। आर्थिक नुकसान के कारण मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। परिवार का साथ मिलेगा। बातचीत में संतुलित रहें। किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद भेंट के योग बन रहे हैं। सेहत का ध्यान रखें।

मूलांक 9- आज मूलांक 9 वालों को बातचीत में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। दोस्तों के साथ बेकार के वाद-विवाद से बचें। नौकरी में तरक्की के मौके मिल सकते हैं। माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें। कामकाज को लेकर भागदौड़ ज्यादा रहेगी। खर्चों की अधिकता रहेगी।