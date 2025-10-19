Hindustan Hindi News
kal ka ank rashifal 20 October 2025 Horoscope Numerology Future Prediction Mulank 1-9 by Date of Birth
Numerology: मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 20 अक्टूबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप: Numerology Horoscope 20 October 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 20 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Sun, 19 Oct 2025 01:42 PMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Numerology Horoscope 20 October 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 20 अक्टूबर का दिन…

मूलांक 1- आज का दिन आपके लिए सक्रिय रहेगा। कामकाज में नए मौके मिल सकते हैं। किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी में सफलता पाने के योग हैं। दूसरों को लीड करने का मौका मिलेगा। ध्यान रहे, जल्दीबाजी या अधीरता से परेशानी हो सकती है। शांत रहकर और सोच-समझकर काम करें।

मूलांक 2- आज रिश्तों और टीमवर्क पर जोर रहेगा। पार्टनर, परिवार या सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी है। भावनात्मक मुद्दे सामने आ सकते हैं, लेकिन शांत और समझदारी से निपटें। किसी भी विवाद में उलझने से बचें। दूसरों की बात सुनें और सहयोग दें।

ये भी पढ़ें:21 अक्टूबर को दिवाली मनाना क्यों नहीं है उचित? जान लें ज्योतिषाचार्य का मत

मूलांक 3- आज का दिन आपके लिए क्रिएटिव और बोलचाल के लिए अनुकूल है। कोई नया आइडिया काम में लाएं, लिखाई या कला में सफलता मिल सकती है। मनोरंजन और हल्के-फुल्के काम से दिन अच्छा बीतेगा। ध्यान रहे, अधूरी चीजें छोड़ना नुकसान दे सकता है।

मूलांक 4- आज मेहनत और अनुशासन पर ध्यान देना जरूरी है। लंबे समय के लिए प्लानिंग करने और स्थिरता बनाए रखने का दिन है। कोई नया कदम उठाने से पहले पूरी तैयारी करें। ऑफिस या पढ़ाई में फोकस बनाए रखने से अच्छे परिणाम मिलेंगे।

मूलांक 5- आज बदलाव और नई शुरुआत के अवसर मिल सकते हैं। यात्रा, नई चीजें सीखना या एक्सपेरिमेंट करने का दिन अच्छा है। लेकिन जल्दबाज़ी न करें। अचानक कोई नया मौका आ सकता है, सोच-समझकर निर्णय लें।

मूलांक 6- आज बदलाव और नई शुरुआत के अवसर मिल सकते हैं। यात्रा, नई चीज़ें सीखना या एक्सपेरिमेंट करने का दिन अच्छा है। लेकिन जल्दबाजी न करें। अचानक कोई नया मौका आ सकता है, सोच-समझकर निर्णय लें।

मूलांक 7- आज सोच-विचार और ध्यान का दिन है। खुद से सवाल पूछें और गहराई में जाएँ। अकेले समय में मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है। रिसर्च, पढ़ाई या स्पिरिचुअल काम से लाभ मिल सकता है।

मूलांक 8- आज व्यवसाय, पैसा और सफलता पर ध्यान देना होगा। वित्तीय निर्णय सोच-समझकर लें। ऑफिस या बिजनेस में अनुशासन और योजना से फायदा होगा। अगर लीडरशिप दिखाएं तो लोग आपकी मदद करेंगे।

ये भी पढ़ें:20-26 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक राशिफल

मूलांक 9- आज दूसरों की मदद और करुणा से दिन अच्छा रहेगा। समाजिक कामों में हाथ बटाना लाभकारी है। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय न लें। सहानुभूति और समझ बनाए रखना जरूरी है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
