Kal ka Ank rashifal 16 August 2025 tomorrow horoscope numerology predictions by date of birth अंकराशि: 16 अगस्त का दिन मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा? जन्मतिथि से जानें अपना भविष्यफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Kal ka Ank rashifal 16 August 2025 tomorrow horoscope numerology predictions by date of birth

अंकराशि: 16 अगस्त का दिन मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा? जन्मतिथि से जानें अपना भविष्यफल

Numerology Horoscope 16 August 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 16 अगस्त का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 11:23 AM
share Share
Follow Us on
अंकराशि: 16 अगस्त का दिन मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा? जन्मतिथि से जानें अपना भविष्यफल

Numerology Horoscope 16 August 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 16 अगस्त का दिन...

मूलांक 1- आज मूलांक 1 वालों का मन परेशान रहेगा। संतान की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। रहन-सहन कष्टमय हो सकता है। कारोबार में सुधार होगा। लाभ के मौके मिलेंगे। परिवार का साथ मिलेगा।

ये भी पढ़ें:17 अगस्त से सूर्य-केतु मिलकर बढ़ाएंगे इन 5 राशियों की धन-दौलत, देंगे शुभ फल

मूलांक 2- आज मूलांक 2 वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार का साथ भी मिलेगा। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर भी मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। नौकरी में तरक्की मिलने के संकेत हैं।

मूलांक 3- आज मूलांक 3 वालों को अज्ञात भय सता सकता है। व्यर्थ के क्रोध से बचें। बातचीत में संतुलित बने रहें। सेहत का ध्यान रखें। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में लाभ वृद्धि होगी। विदेश जाने का मौका मिल सकता है। संतान का साथ होगा।

मूलांक 4- आज आपका आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन परेशान हो सकता है। अति उत्साही होने से बचें। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा, लेकिन कार्यक्षेत्र बदल सकता है। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी रहने वाली है।

मूलांक 5- आज आप धैर्यशीलता बनाए रखें। मन में नकारात्मक विचारों से बचें। कारोबार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सचेत रहें। मित्रों का सहयोग आपको आर्थिक लाभ करा सकता है। यात्रा से बचें। परिवार की जिम्मेदारियों पर ध्यान दें।

मूलांक 6- आज अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखें। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। बौद्धिक कार्यों में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। माता-पिता के सेहत पर नजर रखें। भावुक मन से लिया गया फैसला नुकसान पहुंचा सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।

मूलांक 7- आज आपका मन अशांत रहेगा। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। भागदौड़ रहेगी। कुटुंब के किसी बुजुर्ग से धन मिल सकता है।भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी के योग हैं लेकिन विघ्न-बाधा आ सकती है।

ये भी पढ़ें:जन्माष्टमी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए?

मूलांक 8- वाणी में मधुरता रहेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। कारोबार से धन लाभ होगा। कारोबार में लाभ में वृद्धि होगी। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। क्रोध के अतिरेक से बचें।

मूलांक 9- शैक्षिक और बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। लेखनादि और बौद्धिक कार्यों में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। सेहत का ध्यान रखें। माता-पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सरकारी तंत्र से लाभ होगा।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Numerology Ank Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने