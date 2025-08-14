Kal ka Ank rashifal 15 August 2025 predictions by date of birth tomorrow horoscope numerology अंकराशि: 15 अगस्त का दिन मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा? जन्मतिथि से जानें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
धर्म न्यूज़

अंकराशि: 15 अगस्त का दिन मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा? जन्मतिथि से जानें

Numerology Horoscope 15 August 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 15 अगस्त का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 01:06 PM
Numerology Horoscope 15 August 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 15अगस्त का दिन...

मूलांक 1- आज घरेलू चीजों में सावधानी बरतें। यात्रा के दौरान अपने सामान को लेकर सावधान रहें। आर्थिक रूप से दिन उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है। रिश्तों के बंधन और संबंधों को फिर से ताजा करने का दिन है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। नए प्रोजेक्ट और खर्चों को टालें।

ये भी पढ़ें:मंगल का तुला गोचर, सितंबर में इन 3 राशियों का आएगा अच्छा समय

मूलांक 2- आज आपका सेहत अच्छी रहने वाली है। अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है। करियर में उन्नति के संकेत हैं। जिस चीज की जरूरत होगी उसकी उपलब्धता होगी। पार्टनरशिप में लाभ के संकेत हैं। जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। काम की अधिकता आपको मानसिक तनाव दे सकती है।

मूलांक 3- आज आप क्रिएटिव रहने वाले हैं। पुरानी बचत आपको किसी मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने में मदद कर सकती है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। कार्यस्थल पर चीजें आपके अनुरूप हो सकती हैं। जीवनसाथी के सेहत पर नजर बनाए रखें।

मूलांक 4- आज आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। बचत को प्राथमिकता दें। घरेलू परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ आप अच्छा समय बिता सकते हैं। नई पार्टनरशिप से लाभ होगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

मूलांक 5- आज आपके आत्मविश्वास व उत्साह में वृद्धि रहेगी। कामकाज की स्थिति में उतार-चढ़ाव संभव है। आर्थिक रूप से मन परेशान रह सकता है। किसी काम में सफलता मिल सकती है। बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। अपनों का साथ मिलेगा।

मूलांक 6- आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। परिवार की जिम्मेदारियां अच्छे से अदा करेंगे। कारोबार में विस्तार के योग हैं। जीवनसाथी के साथ नई शुरुआत संभव हो सकती है। मानसिक तनाव दूर होगा। बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।

मूलांक 7- आज अपनी बुद्धि के बल पर पैसा कमाने व बचाने में सफल रहेंगे। आर्थिक रूप से आप अच्छे रहेंगे। कारोबार की स्थिति में जल्द सुधार के संकेत हैं। मानसिक चिंता को दिमाग पर हावी न होने दें। रोमांस आपके दिल पर राज करता है। जीवनसाथी के साथ आज का दिन आपके जीवन की सबसे बेहतरीन शाम बन सकता है।

मूलांक 8- आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। परिवार से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। नौकरी में बदलाव के साथ पदोन्नति के मौके मिल सकते हैं।

ये भी पढ़ें:वास्तु के अनुसार जन्माष्टमी के दिन क्या करना शुभ होता है?

मूलांक 9- आज मन प्रसन्न तो रहेगा। पर बातचीत में संयत रहें। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। माता का साथ मिलेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी में अफसरों का सहयोग तो मिलेगा। पर, कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

