Kal ka Ank rashifal 14 August 2025 predictions tomorrow horoscope numerology by date of birth अंकराशि: 14 अगस्त का दिन मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा? जन्मतिथि से जानें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Kal ka Ank rashifal 14 August 2025 predictions tomorrow horoscope numerology by date of birth

अंकराशि: 14 अगस्त का दिन मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा? जन्मतिथि से जानें

Numerology Horoscope 14 August 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 14 अगस्त का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 11:15 AM
share Share
Follow Us on
अंकराशि: 14 अगस्त का दिन मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा? जन्मतिथि से जानें

Numerology Horoscope 14 August 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 14 अगस्त का दिन...

मूलांक 1- आज भाग्य पर भरोसा न करें। अपनी सेहत पर ध्यान दें। किसी भी नए काम की शुरुआत से बचें। आज कोई रिश्तेदार आपसे आर्थिक मदद मांग सकता है। आज आपको अपने जीवनसाथी से एक बार फिर प्यार हो जाएगा। व्यावसायिक रूप से आप अच्छे रहेंगे।

ये भी पढ़ें:कर्क राशि में बनेगी बुध-शुक्र की युति, 21 अगस्त से इन 4 राशियों की होगी चांदी

मूलांक 2- आज आपको करियर में सफलता मिल सकती है। धन लाभ के संकेत हैं। आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत होगी। मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है। बच्चों की सेहत पर नजर रखें। व्यापारिक रूप से आप अच्छे रहेंगे। सेहत भी अच्छी रहेगी।

मूलांक 3- आज आपको विपरीत परिस्थितियों में आपा नहीं खोना चाहिए। धैर्य के काम लें। आज आप अपना पैसा निवेश में लगा सकते हैं, और मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होने की पूरी संभावना है। आज जीवनसाथी के साथ अच्छा समय गुजारेंगे। नौकरी पेशा की स्थिति पहले से बेहतर होगी।

मूलांक 4- आज आपको यात्रा सावधानी से करना चाहिए, कष्टकारी सिद्ध हो सकती है। नौकरी की तलाश करने वालों को अच्छी खबर मिल सकती है। आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है।

मूलांक 5- आज अपनी डाइट पर कंट्रोल करें और फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करें। आप खुद को किसी नई रोमांचक स्थिति में पा सकते हैं, जो आपको आर्थिक लाभ दिलाएगी। पैसे कमाने के नए विचारों का लाभ उठाएं। जीवनसाथी को पर्सनल स्पेस दें। आप अपने जीवनसाथी के साथ आज एक बार फिर पुराने खूबसूरत रोमांटिक दिनों को याद करेंगे।

मूलांक 6- आज आपके आत्मविश्वास में कमी रहेगी, लेकिन मन प्रसन्न भी रहेगा। कारोबार में सुधार होगा। माता से धन मिल सकता है। कारोबार में लाभ में वृद्धि होगी। खर्च भी बढ़ेंगे। व्यापार में विस्तार के संकेत हैं।

ये भी पढ़ें:वास्तु के अनुसार जन्माष्टमी के दिन क्या करना शुभ होता है?

मूलांक 7- आज आपके विचारों से सीनियर्स प्रसन्न हो सकते हैं। जीवनसाथी के साथ घूमने की प्लानिंग बना सकते है। आज सोच-समझकर पैसा खर्च करें, क्योंकि आपको धन हानि होने की संभावना है। व्यापार में मुनाफा हो सकता है। नौकरी में बदलाव के संकेत हैं।

मूलांक 8- आप में भरपूर ऊर्जा रहेगा लेकिन काम का दबाव आपको चिड़चिड़ा बना सकता है। आप अपने जीवनसाथी के साथ मिलकर धन पर चर्चा कर सकते हैं और अपने भविष्य के लिए अपने धन की प्लानिंग बना सकते हैं। बच्चों के साथ समय बिताएं। जीवनसाथी का साथ मिलेगा।

मूलांक 9- सेहत के लिहाज से स्थिति अच्छी रहने वाली है। आज आपके सामने कई नई वित्तीय प्लानिंग सामने आ सकती है। अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। व्यापार में लाभ के योग हैं। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Numerology Ank Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने