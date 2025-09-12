Kal ka ank rashifal 13 September 2025 Tomorrow Numerology Horoscope Mulank 1-9 Future Prediction अंकराशि: 13 सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? जन्मतिथि से जानें अपना भविष्यफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
अंकराशि: 13 सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? जन्मतिथि से जानें अपना भविष्यफल

Numerology Horoscope 13 September 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 13 सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 01:03 PM
Numerology Horoscope 13 September 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 13 सितंबर का दिन...

मूलांक 1- आज मूलांक 1 वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी लेकिन धैर्य में कमी का एहसास होगा। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखें। बातचीत में बैलेंस बनाकर चलें, वरना आपके किसी अपने को ठेस पहुंच सकती है। आय में वृद्धि होगी। व्यापार में सुधार होगा।

मूलांक 2- आज मूलांक 2 वालों के मन में शांति व प्रसन्नता रहेगी, लेकिन आत्मविश्वास में कमी रहेगी। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। आय में वृद्धि होगी। कारोबार में लाभ के संकेत हैं।

मूलांक 3- आज मूलांक 3 वालों का मन प्रसन्न रहेगा। परिवार की किसी परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। लिखने-पढ़ने में रुचि बढ़ेगी। नौकरी में तरक्की के मार्ग खुलेंगे। आय में वृद्धि होगी। सेहत का ध्यान रखें।

मूलांक 4- आज मूलांक 4 वालों के मान-सम्मान में वृद्धि होगी। ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण टास्क की जिम्मेदारी मिल सकती है। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ के अवसर भी मिलेंगे।

मूलांक 5- आज मूलांक 5 वालों के लिए दिन अनुकूल रहने वाला है। धन की बचत करने के मौके मिलेंगे। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा करने वालों को प्रमोशन मिल सकता है। आय में वृद्धि होगी। व्यापार में सुधार होगा।

मूलांक 6- आज मूलांक 6 वालों के मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। शैक्षिक कार्यों में सम्मान मिलेगा। शैक्षिक कार्यों के लिए विदेश जाने के अवसर मिल सकते हैं। ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है, इसलिए समय मिलने पर ब्रेक भी लें। खान-पान का ध्यान रखें।

मूलांक 7- आज माता-पिता के साथ धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है। कारोबारी प्रमोटरों के माध्यम से धन जुटाने में सफल रहेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए दिन अच्छा है।

मूलांक 8- आज घर पर किसी मित्र का आगमन हो सकता है। मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि होगी। अविवाहित जातकों के लिए योग्य विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। घर-परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। व्यापार में विस्तार के योग हैं। इनकम हाउस मजबूत होगा।

मूलांक 9- आज मूलांक 9 वालों के मन में उतार-चढ़ाव रहेगा। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। कारोबार में वृद्धि होगी। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। मित्रों के साथ यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। सेहत को लेकर सतर्क रहें। रुपए-पैसे के लेनदेन में आंख बंद करके भरोसा नहीं करें।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

