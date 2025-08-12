अंकराशि: जन्मतिथि से जानें मूलांक 1-9 वालों का 13 अगस्त का दिन कैसा रहेगा?

Numerology Horoscope 13 August 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 13 अगस्त का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Numerology Horoscope 13 August 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 13 अगस्त का दिन...

मूलांक 1- आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। एक से अधिक स्रोतों से धन लाभ होगा। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। आज का दिन अच्छे प्रदर्शन और हाई प्रोफाइल का दिन है। लव लाइफ अच्छी रहेगी। अपनों का साथ मिलेगा।

मूलांक 2- आज आपको शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। नौकरीपेशा जातकों को स्थाई धन की जरूरत होगी, लेकिन पिछले दिनों किए गए बेकार के खर्चों के कारण उनके पास पर्याप्त धन नहीं होगा। आज दूसरों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। व्यावसायिक सफलता मिलेगी।

मूलांक 3- आज आपको मानसिक शांति मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार निश्चित है। आपका पार्टनर सहयोगी और मददगार रहेगा। इमोशनल अशांति आपको परेशान कर सकती है। आपका जीवनसाथी आपके साथ अच्छा समय बिताएगा। व्यवासायिक सफलता मिल सकती है।

मूलांक 4- आज आपके मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। कारोबार में वृद्धि तो होगी। सेहत का ध्यान रखें। काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। अपनों का साथ मिलेगा। हालांकि कार्यस्थल पर कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है।

मूलांक 5- आज आपका आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। लेखनादि-बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। आय के साधन बनेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

मूलांक 6- आज आपके मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। बातचीत में संतुलित रहें। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। करोबार के लिए माता-पिता से धन मिल सकता है। अपनी भावनाओं को वश में रखें। शैक्षिक कार्यों में मुश्किलें आ सकती है।

मूलांक 7- आज आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। क्रोध करने से बचें। परिवार में शांति बनाए रखें। परिवार का साथ मिलेगा। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे। वाहन सुख में वृद्धि होगी। व्यावसाय में तरक्की मिल सकती है।

मूलांक 8- आज आपको नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के अवसर मिलेंगे। आय में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में बदलाव के साथ विदेश जा सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है।

मूलांक 9- आज आपको मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। संतान की सेहत का ध्यान रखें। आय में कमी व खर्च अधिक की स्थिति हो सकती है।