अंकराशि: 12 सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? जन्मतिथि से जानें अपना भविष्यफल

Numerology Horoscope 12 September 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 12 सितंबर का दिन...

मूलांक 1- मूलांक 1 वालों के लिए माता-पिता की सेहत का ध्यान रखना होगा। आपको किसी लेखन कार्य के लिए सम्मान मिल सकता है। आप ऑफिस में आत्मविश्वास भरपूर रहेगें। इनकम के नए सोर्स बनेंगे। कुल मिलाकर समय उत्तम है।

मूलांक 2- मूलांक 2 वालों को परिवार का साथ मिलेगा, भाग्य के कारण आपके काम बनेंगे। आपके लिए इस समय तरक्की के योग हैं। कुल मिलाकर आपके लिए समय अच्छा है। कारोबार से आय में वृद्धि हो सकती है।

मूलांक 3- मूलांक 3 वालों के लिए समय अच्छा है, आत्मविश्वास की कमी रहेगी, आपको इस समय खास तौर पर सावधान रहना हैष बातचीत में संतुलित रहें। किसी से बिना बात के बहस ना करें। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी।

मूलांक 4- मूलांक चार वालों के लिए समय उत्तम है। आपको धन लाभ होगा, लेकिन फालतू का खर्च ना करें। इस समय आपके लिए अच्छे योग हैं। बौद्धिक कार्यों से आय में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।

मूलांक 5- मूलांक पांच वालों के लिए समय मिलाजुला रहेगा। आप संपत्ति खरीद सकते हैं। कला व संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। पैसों को सावधानी से संभालें।

मूलांक 6- मूलांक 6 वालों के लिए समय शुभ है, भाग्य साथ देगा, वाणी में मधुरता रहेगी। मेहनत आपको अधिक करनी होग और भागदौड़ भी अधिक रहेगी। मित्रों का सहयोग मिल सकता है।

मूलांक 7- मूलांक 7 वालों को नौकरी के लिए इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। आपके लिए समय अच्छा है। आपके लिए समय उत्तम रहेगा। आपके लिए आय में वृद्धि के साधन बन सकते हैं। अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं।

मूलांक 8- मूलांक 8 वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। आपके लिए परिवार में अच्छे कार्य होंगे। महिलाओं को आज धन खर्च करना होगा। आपके लिए नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

मूलांक 9- मूलांक 9 वालों के लिए समय थोड़ा परेशानी वाला रहेगा। आपको बिजनेस में प्रशासन के साथ दिक्कत हो सकती है, टैक्स से जुड़ी भी परेशानी रहेगी। वाणी के प्रभाव से रुके कार्य पूर्ण होंगे।