Kal ka Ank rashifal 11 September 2025 tomorrow horoscope numerology predictions by date of birth अंकराशि: 11 सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? जन्मतिथि से जानें अपना भविष्यफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Kal ka Ank rashifal 11 September 2025 tomorrow horoscope numerology predictions by date of birth

अंकराशि: 11 सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? जन्मतिथि से जानें अपना भविष्यफल

Numerology Horoscope 11 September 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 11 सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 11:54 AM
share Share
Follow Us on
अंकराशि: 11 सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? जन्मतिथि से जानें अपना भविष्यफल

Numerology Horoscope 11 September 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 11 सितंबर का दिन...

मूलांक 1- आज मूलांक 1 वालों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी लेकिन किसी भी काम में धैर्य बनाए रखें। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ के अवसर भी मिलेंगे। परिवार में सम्मान भी बढ़ेगा।

ये भी पढ़ें:मंगल का तुला गोचर, 13 सितंबर से इन 5 राशियों के लिए लाभ के संकेत

मूलांक 2- आज पारिवारिक उलझनें आपको परेशान कर सकती हैं। आर्थिक उतार-चढ़ाव के कारण मन अशांत रहेगा। बेकार के गुस्से से दूर रहें। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। कामकाज में ज्यादा व्यस्तता रह सकती है। लाइफस्टाइल में बदलाव हो सकते हैं।

मूलांक 3- आपको अपनी और अपने जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। रोजगार की तलाश करने वालों को अच्छी खबर मिल सकती है। आय में वृद्धि होगी।

मूलांक 4- खर्च की अधिकता के कारण आज मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। शैक्षिक कार्यों में सम्मान मिलेगा। शैक्षिक कार्यों के लिए विदेश जाने के अवसर मिल सकते हैं। काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। व्यापार में उन्नति मिल सकती है।

मूलांक 5- आज आपके आत्मविश्वास में कमी रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। रिश्तों में उतार-चढ़ाव के कारण मन परेशान रहेगा। आय में कमी व खर्च अधिक की स्थिति हो सकती है। लिखने-पढ़ने से जुड़े कार्यों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है।

मूलांक 6- आज आपके मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा। किसी काम में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। बेकार के विवाद से बचें। कारोबार में वृद्धि होगी। कारोबार के लिए यात्रा से लाभ के अवसर बनेंगे। परिवार का साथ मिलेगा।

मूलांक 7- आज आपके परिवार में खुशियों का आगमन होगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। कारोबार में वृद्धि होगी। कारोबार के लिए यात्रा से लाभ के अवसर बनेंगे। परिवार का साथ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे।

ये भी पढ़ें:वास्तु के अनुसार घर में पितरों की तस्वीर लगाने की ये है सही दिशा, जानिए नियम

मूलांक 8- आज परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बन सकता है। कारोबार करने वालों को धन जुटाने में आसानी होगी। नौकरी करने वालों को नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक लाभ के संकेत हैं। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

मूलांक 9- आज मूलांक 9 वालों के घर पर किसी मित्र का आगमन हो सकता है। मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि होगी। घर-परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। सिंगल जातको के लिए योग्य विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Numerology Ank Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने