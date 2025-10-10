Numerology: मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 11 अक्टूबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Numerology Horoscope 11 October 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 11 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

मूलांक 1- आज आपको कार्यस्थल पर किसी काम में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। आर्थिक रूप से कठिनाइयां आपके सामने आएंगे। शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन जीत आपकी होगी। जीवनसाथी का साथ मिलेगा।

मूलांक 2- आज आपको मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए परिवार के लोगों का साथ लेना चाहिए। माता-पिता के सेहत की चिंता रहेगी। जरूरी चीजों की खरीदारी करेंगे। खर्च की अधिकता मन को परेशान कर सकती है। इसलिए अपने खर्चों पर काबू रखने की कोशिश करें। आप अपने जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। व्यापारिक स्थिति अच्छी होगी।

मूलांक 3- आज आपको धन से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतने की जरूरत है। काम का बोझ आपको तनाव दे सकता है। भावुक होकर कोई भी फैसला लेने से बचें। दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। व्यापार में विस्तार के अवसर सामने आएंगे। किसी नए काम की शुरुआत न करें, वरना नुकसान हो सकता है।

मूलांक 4- आज आपको अधिक भोजन करने से बचना चाहिए और फिट रहने के लिए दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें। काम पर क्रिएटिव रहें और सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। नई चीजों पर फोकस करें और अपने सबसे अच्छे दोस्तों से मदद लें। विद्यार्थियों को अपना काम कल पर टालने से बचना चाहिए। वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन सुखद रहने वाला है। धन लाभ हो सकता है।

मूलांक 5- आज का दिन आपके लिए मौज-मस्ती से भरा रहने वाला है। पिता की सलाह से आर्थिक लाभ हो सकता है। धन संबंधी मामलों को सुलझाने के लिए दिन अच्छा है। प्यार में निराशा हो सकती है। ऑफिस में आप अपना टैलेंट दिखाएंगे तो जल्द ही आपकी छवि नई और बेहतर होगी। वाद-विवाद से दूर रहें और आर्थिक रूप से सतर्क रहें।

मूलांक 6- आज मूलांक 6 वालों को यात्रा का मौका मिल सकता है। आर्थिक लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। काम के बोझ के कारण तनाव हो सकता है। आय में वृद्धि हो सकती है। किसी मित्र की मदद से पारिवारिक जीवन की परेशानियों का हल निकाल पाएंगे।

मूलांक 7- आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहने की उम्मीद है। परिवार पर खर्च करना पड़ सकता है। आपके मजाकिया स्वभाव के कारण आपका कोई अपना आहत हो सकता है। पुराने निवेश के अच्छे रिटर्न पाएंगे। आर्थिक रूप से स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापार करने वालों को विदेश में भी मौके मिल सकते हैं।

मूलांक 8- आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जुआ, सट्टा व लॉटरी में पैसे न लगाएं, नुकसान हो सकता है। रोमांस के लिहाज से दिन अच्छा रहने वाला है। जीवनसाथी के साथ आज का दिन आपके जीवन की सबसे बेहतरीन शाम बन सकता है। आर्थिक रूप से चीजें आपके पक्ष में रहने वाली है।

मूलांक 9- आज आपके आत्मविश्वास में कमी रहगी। मन परेशान रहेगा। शैक्षिक व बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। पिता का साथ मिलेगा। कारोबार के लिए किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं।