अंकराशि:10 सितंबर का दिन किन मूलांक वालों की लाइफ में लाएगा बदलाव, पढ़ें अंकराशि

Numerology Horoscope 10 September 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। मूलांक 3 वालों को कार्यों में सफलता मिलने के कारण आत्मविश्वास बढ़ेगा। जानें अंक राशिफल

Numerology Horoscope 10 September 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। मूलांक 3 वालों को कार्यों में सफलता मिलने के कारण आत्मविश्वास बढ़ेगा। जानें अंकराशिफल

मूलांक 1

आज मूलांक 1 वालों के मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। नौकरी में प्रमोशन मिलने के संकेत हैं। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि होगी। कारोबार के लिए यात्रा पर जा सकते हैं। आय में वृद्धि होगी।

मूलांक 2

आज मूलांक 2 वालों का आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। विद्यार्थिओं के लिए अच्छा समय है। शैक्षिक व बाैद्धिक कार्यों में सम्मान की प्राप्ति होगी। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। धन लाभ हो सकता है। व्यापार में विस्तार के संकेत हैं।

मूलांक 3

आज मूलांक 3 वालों को कार्यों में सफलता मिलने के कारण आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मसंयत रहें। बातचीत में बैलेंस बनाकर चलें। नौकरी में बदलाव के साथ किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। यात्रा के योग हैं।

मूलांक-4

आज मूलांक 4 वालों की वाणी में मधुरता रहेगी। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। कला व संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। शैक्षिक कार्यों में बाधा आ सकती है। धन के मामले में आप सतर्क रहें, वरना नुकसान हो सकता है।

मूलांक-

आज मूलांक 5 वालों का मन परेशान रहेगा। धैर्यशीलता बनाए रखें। आय में कमी व खर्च अधिक की स्थिति बनी रह सकती है। पिता की सेहत का ध्यान रखें। कामकाज के सिलसिले में भागदौड़ ज्यादा रहेगी। व्यापार में विस्तार के योग हैं।

मूलांक-6

आज मूलांक 6 वालों के आत्मविश्वास में कमी रहेगी। आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव के कारण मन परेशान हो सकता है। धैर्यशीलता बनाए रखें। नौकरी में कार्यक्षेत्र में विस्तार हो सकता है। ऑफिस में काम का बोझ बढ़ सकता है। सेहत का ध्यान रखें।

मूलांक-7

आज का दिन आपके लिए आर्थिक रूप से अच्छा रहने वाला है। आपका कोई पुराना मित्र आज आपको बिजनेस में ज्यादा मुनाफा कमाने की सलाह दे सकता है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी।

मूलांक-8

आज आपका स्वभाव आपको किसी और परेशानी में डाल सकता है। निवेश से लाभ मिलेगा। वाद-विवादों से दूर रहें। जीवनसाथी का साथ मिलेगा। अपनों का साथ मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को पैसे देते समय सतर्क रहें, क्योंकि वापसी में परेशानी हो सकती है।

मूलांक-9