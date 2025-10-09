kal ka ank rashifal 10 October 2025 Horoscope Numerology Mulank 1-9 Future Prediction by Date of Birth Numerology: मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 10 अक्टूबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Numerology: मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 10 अक्टूबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Numerology Horoscope 10 October 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 10 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 01:15 PM
Numerology Horoscope 10 October 2025, कल का अंक राशिफल: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 10 अक्टूबर का दिन…

मूलांक 1- आज आपको मानसिक शांति मिलेगी। अप्रत्याशित लाभ होने के संकेत हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। आपको गुस्से पर काबू रखना चाहिए। व्यापार में सफलता मिलने के संकेत हैं। ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहें।

ये भी पढ़ें:करवा चौथ 2025 चांद निकलने का समय: आपके शहर में कितने बजे दिखेगा चांद

मूलांक 2- आज आपको करियर में उन्नति के संकेत हैं। निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। रोमांटिक लाइफ में बदलाव के संकेत हैं। मानसिक रूप से मन परेशान रहेंगे। वैवाहिक जीवन में शानदार दिन का अनुभव करेंगे। धन लाभ के संकेत हैं।

मूलांक 3- आज आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल नजर आ रही है। व्यापार करने वालों को विस्तार के योग हैं। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखें। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार के लिए पिता से धन मिल सकता है।

मूलांक 4- आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन मन परेशान हो सकता है। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं, लेकिन सेहत का ध्यान रखें। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि के संकेत हैं। कामकाज के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है।

मूलांक 5- आज आपको जीवनसाथी के साथ बात करते समय सतर्कता बरतनी चाहिए, वरना रिश्ते में अनबन हो सकती है। आर्थिक बजट बनाकर चलें। धन संबंधी परेशानियों को हल करने के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। दोस्तों के साथ अच्छी शाम बिताएंगे। अविवाहित जातकों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है।

मूलांक 6- आज आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगी, जिससे आप अटके हुए कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे। धन कमाने के अच्छे अवसर मिलेंगे। कार्यस्थल पर कोई आपकी योजनाओं में खलल डालने की कोशिश कर सकता है। परिवार के किसी बुजुर्ग के साथ समय बिता सकते हैं। व्यापारिक रूप से स्थिति अच्छी रहेगी।

मूलांक 7- काम का दबाव और घर में कलह कुछ तनाव ला सकता है। व्यापारियों को आज धन हानि की आशंका है, इसलिए धन के मामले में सतर्क रहें। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए बढ़िया दिन है। व्यावसायिक उद्देश्य से की गई यात्रा फायदेमंद साबित होगी। जीवनसाथी का साथ आपको कार्यों में सफलता दिलाएगा।

ये भी पढ़ें:करवा चौथ के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं? जान लें जरूरी नियम

मूलांक 8- आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। पराक्रम रंग लाएगा किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि हो सकती है। भागदौड़ भी बढ़ेगी। लाभ में वृद्धि होगी। खर्च भी बढ़ेंगे, जिससे मन परेशान रह सकता है। भविष्य में धन संबंधी परेशानियों से बचने के लिए बजट व बचत बनाकर चलें।

मूलांक 9- आज आपको मन में शांति और प्रसन्नता रहेगी। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। किसी मित्र से कारोबार का प्रस्ताव मिल सकता है। कारोबार के लिए विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। अनजान व्यक्ति के साथ धन संबंधी लेनदेन करते समय सतर्क रहें। अपनों का साथ मिलेगा। लव लाइफ में सुधार होगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

