अंकराशि: 1 नवंबर का दिन मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा? जन्मतिथि से जानें अपना भविष्यफल

Fri, 31 Oct 2025 12:19 PMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Numerology Horoscope 1 November 2025, अंकराशिफल: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 1 नवंबर 2025, शनिवार का दिन…

मूलांक 1- आज मूलांक 1 वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज्यादा खानपान से बचें। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आज आपका जीवनसाथी आपको महसूस कराएगा कि दुनिया में आप ही उनके लिए खास हैं। व्यावसायिक स्थिति अच्छी रहेगी।

मूलांक 2- आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आर्थिक रूप से आप बेहतर स्थिति में आएंगे। कार्यस्थल पर आपको कलीग व सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी का साथ मिलेगा। किसी धार्मिक स्थल पर जाने का योग बन सकता है। लव लाइफ के लिहाज से यह दिन उत्तम रहने वाला है।

मूलांक 3- आज अपने शारीरिक सेहत को अच्छा रखने के लिए खानपान पर नजर रखें। घरेलू मामलों पर ध्यान देने की जरूरत है। ऑफिस में आपकी वफादारी और काम को बखूबी अंजाम देने की क्षमता आपको पहचान दिलाएगी। जीवनसाथी का साथ मिलेगा। कारोबार में वृद्धि हो सकती है।

मूलांक 4- काम का दबाव और घर में कलह कुछ तनाव दे सकती है। लंबे समय के मुनाफे के लिए निवेश करना लाभकारी रहेगा। रोमांटिक मुलाकात बेहद रोमांचक रहेगी। किसी नए पार्टनरशिप के व्यवसाय में हाथ डालने से बचें और जरूरत पड़ने पर अपने करीबी लोगों की सलाह लें। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।

मूलांक 5- आज आपकी एनर्जी व आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। आज आप अपने व्यापार को मजबूत बनाने के लिए कुछ अहम फैसले ले सकते हैं, जिसके लिए आपका कोई करीबी आपकी आर्थिक मदद कर सकता है। समय के साथ-साथ अपने परिवार को भी महत्व देना जरूरी है। सेहत अच्छी रहेगी।

मूलांक 6- आज आपको दोस्तों का साथ मिलेगा। कारोबारियों को पार्टनरशिप के नए अवसर मिलेंगे और इससे शीघ्र लाभ भी होगा। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। ऑफिस में काम का प्रेशर रह सकता है। आज आपका कोई सपना सच हो सकता है।

मूलांक 7- आज आपको अपनी बुजान पर कंट्रोल रखना चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले पार्टनर की राय लें। ऑफिस में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। दोस्तों के साथ मौज-मस्ती भरी शाम बिताएंगे। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। हालांकि खर्च ज्यादा करने से बचें। व्यापार में उन्नति मिल सकती है।

मूलांक 8- आज आपकी आय में वृद्धि के संकेत हैं। पुराने निवेशों से आय में वृद्धि होने की संभावना है। भाई-बहन के रिश्ते में सुधार होगा। परिवार से जुड़ी परेशानियों से राहत पाएंगे। सिंगल जातकों की लाइफ में किसी खास शख्स की एंट्री हो सकती है। व्यवसाय में तरक्की मिल सकती है लेकिन रिस्क से बचें।

मूलांक 9- आज आत्मविश्वास में कमी रहेगी। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। भवन सुख में वृद्धि होगी। खर्च बढ़ेंगे। सेहत का ध्यान रखें। भावनाओं को वश में रखें। बातचीत में संतुलित रहें। शैक्षिक और बौद्धिक कार्यों से मान-सम्मान की प्राप्ति होगी।

