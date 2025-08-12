Kajri Teej Wishes in hindi photos Kajri Teej 2025 shayari SMS messages quotes greetings Kajri Teej Wishes: कजरी तीज पर पति-पत्नी शेयर करें कजरी तीज की शुभकामनाएं, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Kajri Teej Wishes: कजरी तीज पर पति-पत्नी शेयर करें कजरी तीज की शुभकामनाएं

Kajri Teej Wishes in Hindi : इस साल कजरी तीज का पर्व 12 अगस्त 2025 को बड़े धूम-धाम से मनाया जाएगा। कजरी तीज का पर्व स्पेशल बनाने के लिए पति-पत्नी आज शेयर करें ये प्यार भरे मैसेज, शुभकामनाएं और बधाई संदेश-

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 12 Aug 2025 12:04 AM
Kajri Teej Wishes in hindi: कजरी तीज का पर्व भाद्रपद के कृष्णपक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। सुहागिन महिलाएं वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए कजरी तीज का व्रत रखती हैं। भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुंआरी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। इस व्रत को बड़ी तीज और सत्तू तीज के नाम से भी जाना जाता है। माता पार्वती और भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा करती हैं। इसी दिन संकष्टी चतुर्थी भी मनाई जाएगी। कजरी तीज का पावन पर्व हर वर्ष रक्षाबंधन के तीसरे दिन और हरियाली तीज के एक पखवारे बाद तृतीया तिथि को मनाया जाता है।

कजरी तीज पर पति-पत्नी शेयर करें कजरी तीज की शुभकामनाएं

हाथों में सतरंगी

चूड़ियां हैं सजाई

माथे पे भरी मांग सिंदूरी

सजी है वो दुल्हन सी प्यारी

कजरी तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं

एक फेरा स्वास्थ्य के लिए,

एक फेरा प्रेम के लिए,

एक फेरा दीर्घायु के लिए,

एक फेरा आपके और मेरे,

अटूट सुंदर संबंध के लिए।

कजरी तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं

सुहाग बना रहे तुम्‍हारा

यही कामना है हमारी

तुम्‍हारी जोड़ी सदा बनी रहे

तुम्‍हें लग जाए दुआ सारी

कजरी तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं

मांगा है पति की लंबी आयु का वरदान

चाहा है सातों जन्‍म साथ तुम्‍हारा

सदा सुहागन रहूं मैं प्रियतम

पाऊं ऐसे ही साथ तुम्‍हारा

कजरी तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं

व्रत रख रही हूं इस कामना के साथ

लंबी उम्र हो तुम्‍हारी प्रियतम

हर जन्म मिले बस

तुम्‍हारा ही साथ

हम यूं ही प्रेम बंधन में बंधे रहें

कजरी तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं

माथे की बिंदिया चमकती रहे,

हाथों में चूड़ियां खनकती रहे,

पैरों की पायल छनकती रहे,

पिया संग प्रेम बेला सजती रहे

कजरी तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं

