12 अगस्त को कजरी तीज, मेष समेत 12 राशियां करें ये उपाय

Kajri Teej Upay 2025: कजरी तीज व्रत महिलाएं अच्छे वर की प्राप्ति व पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। पंचांग अनुसार, इस साल कजरी तीज का व्रत 12 अगस्त 2025 के दिन रखा जाएगा। सुख-सौभाग्य बनाए रखने के लिए करें ये खास उपाय-

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 9 Aug 2025 07:52 PM
Kajri Teej Upay 2025, 12 अगस्त को कजरी तीज: साल में एक बार कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। ये व्रत सुहागिनें और कुंवारी महिलाएं अच्छे वर की प्राप्ति व पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। पंचांग के अनुसार, इस साल कजरी तीज का व्रत 12 अगस्त 2025 के दिन रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन कुछ उपाय करने से पार्वती मां को प्रसन्न कर सकते हैं।

मेष समेत 12 राशियां करें ये उपाय

मेष राशि- कजरी तीज पर माता पार्वती को लाल गुलाब के फूल, चूड़ियां और साड़ी या चुनरी अर्पित करें।

वृषभ राशि- कजरी तीज के दिन संध्या काल में पार्वती माता के समक्ष घी के 5 दीपक जलाएं और इत्र चढ़ाएं।

मिथुन राशि- कजरी तीज पर मिथुन राशि के लोगों को माता पार्वती को हरी बिंदी व चूड़ियां अर्पित करनी चाहिए।

कर्क राशि- कजरी तीज पर पार्वती मां का आशीर्वाद पाने के लिए पति के साथ पार्थिव शिवलिंग बनाकर गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें और कथा सुनें।

सिंह राशि- कजरी तीज के दिन माता को पेड़े का भोग लगाएं और श्री पार्वती चालीसा का पाठ करें।

कन्या राशि- मां पार्वती को प्रसन्न करने के लिए शिव-पार्वती की साथ में पूजा करें और 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं।

तुला राशि- मां पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए माता को इत्र चढ़ाएं और दूध और इलायची युक्त खीर का भोग लगाएं।

वृश्चिक राशि- कजरी तीज पर माता पार्वती को लाल रंग का सामान अर्पित करें।

धनु राशि- कजरी तीज पर शिव चालीसा का पाठ करें और मां पार्वती को मेवे का भोग लगाएं।

मकर राशि- कजरी तीज के दिन किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं।

कुंभ राशि- मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए कजरी तीज पर श्री पार्वती चालीसा का पाठ करें व शिव जी का अभिषेक घी से करें।

मीन राशि- कजरी तीज पर मां पार्वती को मेवे की खीर का भोग लगाएं। शिव चालीसा का पाठ करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

