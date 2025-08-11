कैसे करें कजरी तीज पूजा, जानें शिव-पार्वती पूजा की आसान विधि व उपाय
Kajri Teej Pooja Upay: 12 अगस्त 2025 के दिन कजरी तीज का व्रत रख कुंवारी कन्याएं और सुहागिनें भगवान शिव और मां पार्वती का पूजन करेंगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कजरी तीज पर पूजा और कथा सुनने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है।
Kajri Teej Pooja: इस साल मंगलवार के दिन कजरी तीज का व्रत रखा जाएगा। तीज का व्रत महिलायें अपनी पति के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामने कर रखती हैं। इस व्रत में अन्न, फलाहार या जल नहीं ग्रहण किया जाता है। कजरी तीज का व्रत पारण चंद्र देव को अर्घ्य देकर किया जाता है। इस व्रत में भी करवा चौथ की तरह चंद्र पूजन व अर्घ्य दिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कजरी तीज पर पूजा और कथा सुनने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। आइए जानते हैं कजरी तीज के दिन शिव और पार्वती पूजन की आसान विधि और उपाय-
कजरी तीज के दिन व्रती महिलाएं स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव और माता गौरी की मिट्टी की मूर्ति बनाती हैं या पूजन में मार्केट से लाई गई मूर्ति का प्रयोग करती हैं। माता गौरी और भगवान शिव की मूर्ति को एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर स्थापित किया जाता है। इसके बाद शिव परिवार की विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है। माता गौरी को सुहाग की सभी वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। भगवान शिव को बेल पत्र, गाय का दूध, गंगा जल, धतूरा, भांग आदि चढ़ाया जाता है। शिव-गौरी की कथा सुनने का विधान है। फिर धूप और दीप आदि जलाकर आरती करती हैं। इस दिन गाय की पूजा करना अति शुभ माना गया है। कई जगहों पर महिलाएं गाय को रोटी व गुड़ चना खिलाकर व्रत पारण करती हैं।
कजरी तीज का व्रत चंद्र दर्शन के बाद खोला जाता है। इस व्रत में जौ, गेहूं, चने और चावल के सत्तू में घी और मेवा मिलाकर तरह-तरह के पकवान बनाए जाते हैं।
उपाय: सुख व सौभाग्य बनाए रखने के लिए इस दिन मां पार्वती को लाल रंग की चुनरी या साड़ी चढ़ाएं। श्री पार्वती चालीसा का पाठ करें।
