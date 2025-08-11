कल कजरी तीज पर सुबह 05:49 से ही भद्रा का साया, नोट कर लें सुबह से शाम तक पूजन के मुहूर्त
Kajri Teej 2025 Muhurat Time: भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के दौरान कजरी तीज का व्रत कल मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन सुहागिनें शिव जी और मां पार्वती का पूजन और व्रत कर अपने सुहाग की रक्षा की कामना करेंगी।
Kajri Teej 2025 Muhurat, कजरी तीज: हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के दौरान कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। इस साल 12 अगस्त 2025 को कजरी तीज का निर्जल उपवास रखा जाएगा। इस तीज का व्रत महिलायें अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए रखती हैं। कई जगहों पर कजरी तीज को बड़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज के रूप में भी जाना जाता है। इस साल कजरी तीज पर भद्रा का साया भी रहने वाला है। आइए जानते हैं कजरी तीज पर पूजन के शुभ मुहूर्त और भद्रा का समय-
द्रिक पंचांग के अनुसार, 05:49 ए एम से 08:40 ए एम तक 12 अगस्त को भद्राकाल रहेगा। इस दिन चंद्रमा कुंभ राशि में सुबह 06:10 ए एम तक रहेंगे। इसके बाद मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चंद्र जब कुंभ और मीन राशि में रहते हैं तो पृथ्वी लोक पर भद्रा निवास करती है। ऐसे में भद्राकाल के समय पूजन या कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए।
तृतीया तिथि प्रारम्भ- 11 अगस्त, 2025 को 10:33 ए एम
तृतीया तिथि समाप्त- 12 अगस्त, 2025 को 08:40 ए एम
शुभ योग: इस दिन सुकर्मा योग 06:54 पी एम तक रहेगा, जिसके बाद धृति योग रहेगा। साथ ही पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का निर्माण भी हो रहा है।
नोट कर लें सुबह से शाम तक पूजन के मुहूर्त
- चर - सामान्य 09:07 ए एम से 10:47 ए एम
- लाभ - उन्नति 10:47 ए एम से 12:26 पी एम
- अमृत - सर्वोत्तम 12:26 पी एम से 02:05 पी एम
- लाभ - उन्नति 08:24 पी एम से 09:45 पी एम
- ब्रह्म मुहूर्त- 04:23 ए एम से 05:06 ए एम
- अभिजित मुहूर्त- 11:59 ए एम से 12:52 पी एम
- विजय मुहूर्त- 02:38 पी एम से 03:31 पी एम
- गोधूलि मुहूर्त- 07:03 पी एम से 07:25 पी एम
- सर्वार्थ सिद्धि योग- 11:52 ए एम से 05:49 ए एम, अगस्त 13
राहुकाल- इस दिन पंचांग अनुसार, 03:45 पी एम से 05:24 पी एम तक राहुकाल रहेगा। पूरे दिन पञ्चक भी रहेगा।