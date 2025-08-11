Kajari teej 2025 vrat ke kya khana chahiye aur kya nahi Kajari Teej: कजरी तीज व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? जानिए यहां, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindi Newsधर्म न्यूज़Kajari teej 2025 vrat ke kya khana chahiye aur kya nahi

Kajari teej 2025: कजरी तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस व्रत में कुछ चीजों का सेवन करना चाहिए और कुछ चीजों को खाने की मनाही होती है। जानें कजरी तीज व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 08:03 AM
Kajari Teej 2025: हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में कजरी तीज व्रत सुहागिनों के लिए खास होता है। इस व्रत में भगवान शिव व माता पार्वती की विधिवत पूजा की जाती है। मान्यता है कि कजरी तीज व्रत करने से पति की आयु लंबी व सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। यह व्रत कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। इस साल कजरी तीज 12 अगस्त, मंगलवार को है। कजरी तीज व्रत निराहार व फलाहार दोनों तरह से किया जा सकता है। जानें कजरी तीज व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं।

कजरी तीज व्रत में क्या खाएं- कुछ सुहागिन स्त्रियां कजरी तीज व्रत निराहार करती हैं, यानी पूरे दिन कुछ भी नहीं खाती हैं। जबकि कुछ महिलाएं फलाहार व्रत करती हैं, जिसमें फल जैसे सेब, अनार व केला, दूध, दही, सूखे मेवे व मिठाई आदि का सेवन किया जा सकता है। व्रत के दौरान शरीर में पानी की कमी न हो इसके लिए थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए।

ये भी पढ़ें:लव राशिफल: 11-17 अगस्त तक मेष से लेकर मीन राशि वालों की कैसी रहेगी लव लाइफ?

कजरी तीज व्रत में क्या नहीं खाएं- कजरी तीज व्रत में अन्न जैसे दाल, रोटी, साग व चावल आदि के सेवन की मनाही होती है। इस व्रत में प्याज व लहसुन का सेवन भी वर्जित है। व्रत में मांस-मदिरा का सेवन वर्जित है। इस व्रत में व्रती महिलाओं को नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए।

कजरी तीज व्रत का महत्व: कजरी तीज का व्रत मुख्य रूप से सुहागिन स्त्रियों के लिए होता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति-पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है और रिश्ता मजबूत होता है। परिवार में सुख-समृद्धि का आगमन होता है। मान्यता है कि कजरी तीज व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है।

