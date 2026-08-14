Rahu : कैसे राहु रातोंरात बना देता है अमीर, अचानक देता है पैसा ही पैसा
rahu ke upay, malefic rahu remedy: राहु रातोंरात ही अमीर कर देता है, अगर आपने सुना है तो आइए आज आपको समझाते हैं क्यों ऐसा कहा जाता है , यहां समझें
rahu ke upay, malefic rahu remedy: राहु रातोंरात ही अमीर कर देता है, इस बात को समझना है तो छाया ग्रह राहु को ऐसे समझते हैं। राहु को छाया ग्रह कहते हैं, ये आपको इच्छा देता है, जुनून देता है और आपको अलग का सा करियर ऑप्शन भी देता है। लाइफ में स्टेबिलिटी यह नही लाता है, बल्कि यह ड्रामेटिक चेंज लेकर आता है। इसके कारण ही रातोंरात लोग सफला पा लेते हैं। राहु की एनर्जी को आप समज नहीं सकते हैं, ये आपको पारंपरिक लाइन तोड़ने को कहती है और आप कुछ अलग सोचते हैं।राहु आपको अलग तरीकों से प्रसिद्धी देता है, अगर आपकी कुंडली में यह सही स्थान पर बैठा है तो। इसको आप आज के समय में सोशल मीडिया, वायरल वीडियो और अचानक टेलेंट से आप आगे जा सकते हैं।
राहु अचानक भ्रमित करता है
राह आपके कल्पना लाता है, आप किसी चीज की कल्पना करते रहेंगे, आपको पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, मीडिया भी इससे जुड़ी है। इन लोगों को अचानक सफलता मिलती हैं।
राहु की दशा और गोचर में क्या करता है रोल
जिन लोगों पर राहु की महादशा होती है, या राहु के गोचर से प्रभावित हो रहे हैं और उनमें राहु अच्छा है तो उनके लिए प्रोफेशनल लाइफ में अचानक सफलता मिलती है। आर्थिक तौर पर भी सफल होते हैं, इन लोगों को राहु की महादशा में ही लाभ मिलती है। अपनी कुंडली चेक करें अगर राहु यहां बठा है तो समझ लो कि राहु अगर आपके 10वें घर में बैठा है। इस घर में राहु आपको सोशल मीडिया में प्रसिद्धि दिलाएगा। अगर आपके 5वें घर में राहु बैठा तो आपको एक्टिंग और निवेश से आपको फेमस करेगा। अगर राहु आपके पहले घर में बैठा है तो राहु आपको प्रसिद्ध करता है, तीसरे घर में बैठा है तो मीडिया, लिखने और सोशन मीडिया में लाभ मिलेगा। इनके साथ ही राहु के साथ दूसरों ग्रहों की भी स्थिति देखी जाएगी। तभी किसी व्यक्ति के बारे में सही बता सकते हैं।
राहु के लिए क्या उपाय करें
राहु के लिए एक चांदी का टुकड़ा लें और अपनी जेब में रखें। इससे राहु शांत होता है। इसके अलावा राहु एक दीपक में सरसों का तेल भरें और उसमें छाया देखें और शाम को दीपक जला दें। इसके अलावा राहु के उपाय में राहु के मंत्रों के जाप भी किए जाते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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