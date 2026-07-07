Kailash Yatra: भगवान शिव के धाम तक पहुंचना आसान नहीं, जानिए 3 दिन की कैलाश परिक्रमा का पूरा सफर
कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के धाम की परिक्रमा करना कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा है। जानिए 3 दिनों में कैसे पूरी होती है यह दिव्य परिक्रमा, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और क्या तैयारी करनी चाहिए।
कैलाश पर्वत भगवान शिव का पवित्र धाम माना जाता है। लाखों श्रद्धालु हर साल इस पर्वत की परिक्रमा करने जाते हैं। यह यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि धैर्य, श्रद्धा और आत्मिक शक्ति की परीक्षा भी है। करीब 52 किलोमीटर लंबी यह परिक्रमा तीन दिनों में पूरी की जाती है। ऊंचे पहाड़, कम ऑक्सीजन और कठिन रास्ते यात्रियों को चुनौती देते हैं, लेकिन इस यात्रा का आध्यात्मिक अनुभव जीवनभर याद रहता है।
कैलाश परिक्रमा का महत्व
हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव और माता पार्वती का घर माना जाता है। इसकी परिक्रमा करना पापों से मुक्ति और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है। श्रद्धालु इस पर्वत पर चढ़ाई नहीं करते, बल्कि इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इसे 'कोरा' भी कहा जाता है। मान्यता है कि पूरी श्रद्धा से की गई एक परिक्रमा जीवन के कई जन्मों के पापों को धो देती है। जैन धर्म में इसे अस्टापद और बौद्ध धर्म में कांग रिनपोचे कहते हैं। तीनों धर्मों के लिए यह जगह बेहद पवित्र है।
परिक्रमा की शुरुआत
परिक्रमा की शुरुआत दारचेन से होती है, जो यात्रा का बेस कैंप है। पहले दिन श्रद्धालु यम द्वार से गुजरते हुए दिरापुक तक पहुंचते हैं। यह दिन अपेक्षाकृत आसान होता है, लेकिन ऊंचाई बढ़ने के साथ सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। रास्ते में प्राकृतिक सौंदर्य और पवित्र स्थल यात्रियों को आकर्षित करते हैं। पहले दिन की यात्रा में शरीर को ऊंचाई के अनुकूल बनाने पर ध्यान देना जरूरी होता है।
दूसरा दिन सबसे चुनौतीपूर्ण
दूसरा दिन पूरे सफर का सबसे कठिन हिस्सा माना जाता है। श्रद्धालु डोल्मा ला दर्रे को पार करते हैं, जो 5,600 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर है। यहां ऑक्सीजन बहुत कम होती है। इस दौरान कई यात्रियों को सिरदर्द, सांस की तकलीफ या थकान महसूस होती है। गौरी कुंड के दर्शन इस दिन के खास आकर्षण हैं। इस दिन धैर्य और सही तैयारी बहुत काम आती है।
परिक्रमा की समाप्ति
तीसरे दिन जुतुलपुक से यात्रा शुरू होती है और दारचेन पहुंचकर परिक्रमा पूरी होती है। अन्य दिनों की अपेक्षा तीसरे दिन की यात्रा आसान होती है, लेकिन पिछले दिनों की थकान महसूस होती है। रास्ते में प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक अनुभव यात्रियों को नया जोश देते हैं।
यात्रा की चुनौतियां
कैलाश परिक्रमा की सबसे बड़ी चुनौती ऊंचाई है। कई जगह 5,000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर सफर करना पड़ता है, जहां ऑक्सीजन बहुत कम होती है। सांस फूलना, चक्कर आना और थकान आम समस्या है। मौसम भी अनिश्चित रहता है। कभी तेज हवा, तो कभी बर्फबारी हो जाती है। शारीरिक रूप से कमजोर या हृदय रोग से पीड़ित लोगों को यह यात्रा बहुत जोखिम भरी हो सकती है। इसलिए यात्रा से पहले अच्छी शारीरिक तैयारी जरूरी है।
रहने और खाने की व्यवस्था
रास्ते में साधारण गेस्टहाउस और डॉर्मिटरी मिलते हैं, जहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। बिस्तर, गर्म पानी और साझा शौचालय की व्यवस्था रहती है। भोजन भी साधारण होता है - गर्म सूप, चावल, सब्जी, नूडल्स और चाय। ऊंचाई के कारण भारी भोजन पचाना मुश्किल होता है, इसलिए हल्का और पौष्टिक खाना ही बेहतर रहता है। यात्रियों को अपने साथ ड्राई फ्रूट्स, नट्स चॉकलेट और एनर्जी देने वाले फल जरूर रखने चाहिए।
यात्रा से पहले जरूरी तैयारी
कैलाश यात्रा शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर चुनौतीपूर्ण है। यात्रा से कम से कम दो महीने पहले रोजाना पैदल चलने का अभ्यास करें। डॉक्टर से पूरी स्वास्थ्य जांच कराएं। ऊंचाई वाली बीमारी की दवाएं साथ रखें। गर्म कपड़े, अच्छे जूते, वॉटरप्रूफ जैकेट, टॉर्च और पहली सहायता किट जरूर ले जाएं। परमिट और जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार कर लें। इस यात्रा को श्रद्धा और सकारात्मक मन के साथ शुरू करें। सही तैयारी के साथ यह यात्रा जीवन का सबसे यादगार आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है।
कैलाश परिक्रमा एक बार जीवन में जरूर करनी चाहिए। यह यात्रा ना केवल भगवान शिव के दर्शन कराती है, बल्कि जीवन की सच्ची शक्ति भी सिखाती है।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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