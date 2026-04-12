Amarnath Yatra 2026: कब से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा, नोट कर लें रजिस्ट्रेशन डेट समेत सभी डिटेल्स

साल 2026 के लिए अमरनाथ यात्रा की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। इस बार यह पवित्र यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी। कुल 57 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना होगा।

साल 2026 के लिए अमरनाथ यात्रा की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। इस बार यह पवित्र यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी। कुल 57 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना होगा। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 15 अप्रैल 2026 से शुरू होगी, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। अमरनाथ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा ही नहीं है, बल्कि इसका गहरा मानसिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। कठिन रास्तों, ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन और कड़ाके की ठंड जैसी चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, जो उनकी अटूट आस्था का प्रमाण है।

एडवांस रजिस्ट्रेशन कब से है शुरू? अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू होंगे। देश भर की 554 चयनित बैंक शाखाओं में इसकी सुविधा मिलेगी और यह 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर होगा। तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने चरण-दर-चरण प्रक्रिया जारी की है। 2026 की यात्रा के लिए पंजीकरण आधार-आधारित बायोमेट्रिक ई-केवाईसी सत्यापन के जरिए रियल टाइम में किया जाएगा।

अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें? - जो भी श्रद्धालु SASB वेबसाइट या “Shri Amarnathji Yatra” मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

- मोबाइल नंबर और ईमेल पर OTP के जरिए पहचान सत्यापन करना होगा।

- ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से चुनिंदा बैंक शाखाओं में पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा।

- ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में प्रति व्यक्ति ₹150 रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा।

- परमिट श्राइन बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल के जरिए ऑनलाइन जारी होंगे।

जरूरी डाक्यूमेंट्स - कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट (CHC) अपलोड करना जरूरी है, जो 8 अप्रैल 2026 या उसके बाद जारी हुआ हो।

- पासपोर्ट साइज फोटो भी अपलोड करनी होगी।



ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए:

- अधिकृत डॉक्टर द्वारा जारी CHC

- पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड जमा करना होगा

- बैंक में तुरंत eKYC के जरिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा।

कौन यात्रा कर सकता है और कौन नहीं अमरनाथ यात्रा 2026 केवल 13 से 70 वर्ष की आयु के लोगों को ही रजिस्ट्रेशन की अनुमति होगी। छह माह से ज्यादा की गर्भवतियों को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

अमरनाथ यात्रा 2026 का रूट यात्रा दो मार्गों से की जा सकती है-

1. पहलगाम मार्ग

2. बालटाल मार्ग

1. पहलगाम मार्ग: इस मार्ग से अमरनाथ गुफा तक पहुंचने में लगभग 3 दिन लगते हैं, लेकिन यह रास्ता अपेक्षाकृत आसान माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत खड़ी चढ़ाई नहीं होती। यात्रा की शुरुआत पहलगाम से होती है, जहां से पहला पड़ाव चंदनवाड़ी है, जो बेस कैंप से करीब 16 किमी दूर है। यहीं से असली चढ़ाई शुरू होती है। लगभग 3 किमी चढ़ाई के बाद यात्री पिस्सू टॉप पहुंचते हैं। इसके बाद पैदल चलते हुए शाम तक शेषनाग पहुंचा जाता है, जो करीब 9 किमी का सफर है। अगले दिन शेषनाग से लगभग 14 किमी की दूरी तय कर पंचतरणी पहुंचते हैं। यहां से अमरनाथ गुफा मात्र 6 किमी दूर रह जाती है।

2. बालटाल मार्ग: यदि समय कम हो तो बालटाल मार्ग से भी बाबा अमरनाथ के दर्शन किए जा सकते हैं। इस रास्ते में कुल लगभग 14 किमी की दूरी तय करनी होती है, लेकिन यह बहुत खड़ी चढ़ाई वाला मार्ग है। इसी कारण बुजुर्गों के लिए यह थोड़ा कठिन साबित हो सकता है। इस मार्ग में संकरे रास्ते और कई खतरनाक मोड़ भी आते हैं, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी होती है।

अन्य बातें गुफा में पहली पूजा 19 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा पर की जाएगी।

अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत 3 जुलाई से होगी और समापन 28 अगस्त (रक्षा बंधन) के दिन होगा। यह यात्रा कुल 57 दिनों तक चलेगी।

जो लोग पैदल नहीं जा सकते, उनके लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। यह सुविधा पहलगाम और बालटाल से पंचतरणी तक है।

RFID कार्ड अनिवार्य है, जो डोमेल या चंदनवाड़ी से आगे जाने के लिए जरूरी होगा।

रजिस्ट्रेशन के बाद जम्मू-कश्मीर में निर्धारित केंद्रों से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद RFID कार्ड लेना होगा।

यात्रा में ऊनी कपड़े, रेनकोट, ट्रैकिंग स्टिक, पानी बॉटल और जरूरी दवाओं का बैग अपने साथ रखें।