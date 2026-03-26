Kharmas 2026: कब खत्म होगा खरमास, नोट कर लें अप्रैल में विवाह के लिए शुभ मुहूर्त
kharmas 2026: जब सूर्य धनु या मीन राशि में गोचर करते हैं, तब खरमास लग जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन दोनों गोचर के वक्त सूर्य का तेज कम होता है। ऐसी स्थिति में शुभ काम नहीं किए जाते हैं। हालांकि यह समय पूजा-पाठ, आध्यात्मिक साधना और दान-पुण्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है।
हिंदू धर्म में खरमास का खास महत्व होता है। इस अवधि को अशुभ माना जाता है। इस दौरान सभी मांगलिक और शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। ज्योतिष गणना के मुताबिक जब सूर्य धनु या मीन राशि में गोचर करते हैं, तब खरमास लग जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन दोनों गोचर के वक्त सूर्य का तेज कम होता है। ऐसी स्थिति में शुभ काम नहीं किए जाते हैं। हालांकि यह समय पूजा-पाठ, आध्यात्मिक साधना और दान-पुण्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। फिलहाल, खरमास चल रहा है, जो 15 मार्च 2026 से लगा है। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि खरमास कब खत्म होगा और कब से विवाह, मुंडन जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी। चलिए इस बारे में जानते हैं।
खरमास में क्यों रूक जाते हैं शुभ कार्य
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक खरमास में विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, यज्ञ, नए व्यापार की शुरुआत या घर और वाहन की खरीदारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने से परहेज किया जाता है। दरअसल सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और इसे पिता के पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाला कहा जाता है। अब ऐसे में जब उनका तेज कम होता है तो मानते हैं कि कोई भी काम सफल नहीं होगा। यही वजह है कि इस दौरान कोई भी धार्मिक या मंगल काम रोक दिया जाता है।
कब खत्म हो रहा है खरमास
15 मार्च 2026 से शुरू हुआ खरमास 14 अप्रैल 2026 को खत्म हो रहे हैं। सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तब खरमास समाप्त हो जाएगा। इस दिन को मेष संक्रांति कहा जाता है। इसके बाद से विवाह और अन्य मांगलिक कार्य फिर से शुरू किए जा सकते हैं। अप्रैल में वैशाख महीना शुभ हो जाएगा। वैशाख में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नए बिजनेस की शुरुआत आदि शुभ कार्य किए जा सकते हैं। अब जानते हैं कि अप्रैल माह में शादी-विवाह के लिए शुभ तारीख कौन-कौन से हैं।
8 दिन विवाह के लिए शुभ लग्न मुहूर्त
खरमास समाप्त होने के बाद भी विवाह के लिए पहला शुभ मुहूर्त 20 अप्रैल को पड़ रहा है। इसी दिन अक्षय तृतीया भी है, जिसे बेहद शुभ माना जाता है। पंडितों के अनुसार, अप्रैल महीने में कुल 8 दिन विवाह के लिए शुभ लग्न मुहूर्त उपलब्ध हैं।
अप्रैल में विवाह के लिए शुभ मुहूर्त
15 अप्रैल
20 अप्रैल
21 अप्रैल
25 अप्रैल
26 अप्रैल
27 अप्रैल
28 अप्रैल
29 अप्रैल
मई 2026 में विवाह मुहूर्त
1 मई-शुक्रवार
3 मई- रविवार
5 मई- मंगलवार
6 मई- बुधवार
7 मई- गुरुवार
8 मई- शुक्रवार
13 मई- बुधवार
14 मई- गुरुवार
अप्रैल 2026 में गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त
अप्रैल 2026 में गृह प्रवेश के लिए एक शुभ मुहूर्त है। यह तारीख 20 अप्रैल है। वहीं, मई में 4, 8 और 13 है।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
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