आज गोवर्धन पूजा कब करें, पढ़ें 56 भोग की कहानी

आज गोवर्धन पूजा कब करें, पढ़ें 56 भोग की कहानी
kab kare govardhan pooja : आज अन्नकूट बनाकर गोवर्धन की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाएं जाते हैं। जानें 56 भोग से जुड़ी अनोखी कहानी और गोवर्धन पूजा के शुभ मुहूर्त -
kab kare govardhan pooja: गोवर्धन पूजा हर साल दिवाली के अगले दिन की जाती है। इस साल ये पूजा दिवाली के दूसरे दिन 10 नवंबर के दिन होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उदया तिथि में कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 10 नवंबर को पड़ रही है। यह पर्व प्रकृति, गोवंश और अन्न के महत्व का संदेश भी देता है। इस दिन अन्नकूट बनाकर गोवर्धन की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गांववासियों की रक्षा की थी। चावल, गेहूं, बेसन से बनी कढ़ी और पत्ते वाली सब्जियां जैसे अनाज से बने भोजन को भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाता है। क्या आप जानते हैं गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाएं जाते हैं? 56 भोग से जुड़ी एक प्रचलित कहानी भी है। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा के दिन शुभ मुहूर्त, 56 भोग में क्या लगाएं और कथा व महत्व-
आज गोवर्धन पूजा कब करें, पढ़ें 56 भोग की कहानी
56 भोग की कहानी: क्यों लगाते हैं छप्पन प्रकार के भोग
माना जाता है कि यशोदा मैया बालगोपाल को दिन में 8 बार भोजन कराती थी। भगवान श्रीकृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी अंगुली पर लगभग 7 दिनों के लिए उठा लिया था। इस दौरान भगवान ने भोजन नहीं ग्रहण किया था। ऐसे में यशोदा मैया परेशान हो गई। माता यशोदा की कामना थी कि उनके लाडले को समय से भोजन मिलता रहे। लेकिन भगवान रक्षा करने के लिए लगातार पर्वत को उठाए हुए थे और भोजन न कर सके। भगवान के भोजन की भरपाई करने के लिए एक दिन में 8 पहर के हिसाब से 7 दिन का भोग यानि 56 भोग तैयार किया गया। तभी से गोवर्धन पूजा पर भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है।
भगवान कृष्ण को 56 भोग में क्या- क्या लगाएं?
भगवान कृष्ण के भोग में विभिन्न प्रकार के पकवान को शामिल किया जाता है। 56 प्रकार के भोग में भगवान को फल, मीठा, अनाज, नमकीन, सब्जियां, फल, मेवा, दूध से बनाई गई चीजें शामिल की जाती हैं। भोग में अक्सर माखन मिश्री, मौसमी फल, खीर, मेवा, पंचामृत, पंजीरी, लड्डू, हलवा, मिठाई, सब्जियां, मालपुआ और खिचड़ी अर्पित कर सकते हैं।
गोवर्धन पूजा कब करें
आचार्यों के अनुसार सुबह 6:40 से 8:50 बजे तक शुभ मुहूर्त रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार गोवर्धन पूजा का विशेष प्रात कालीन शुभ मुहूर्त सुबह 6:40 बजे से 8:50 बजे तक रहेगा। इसके अतिरिक्त दोपहर में अभिजीत मुहूर्त 11:43 बजे से 12:26 बजे व सायं काल में गोधूलि मुहूर्त शाम 5:30 बजे से 5:56 बजे तक रहेगा।
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