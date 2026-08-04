सोम प्रदोष व्रत और कांवर जलाभिषेक त्रयोदशी तिथि किस दिन, किस तिथि का हो रहा क्षय
Som pradosh Vrat: सावन का पावन महीना चल रहा है। ऐसे में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सभी भक्त उपाय कर रहे हैं। भगवान शिव के लिए ही रखा जाता है प्रदोष व्रत, आइए जानें कब है यह
Som pradosh Vrat: सावन का पावन महीना चल रहा है। इसी महीने में भगवान शिव के लिए रखा जाता है प्रदोष व्रत, इसके साथ ही कावंड यात्रा का जल त्रयोदशी के दिन अर्पित किया जाता है। इस साल सावन प्रदोष व्रत 10 अगस्त को है और 11 अगस्त को त्रयोदशी तिथि नहीं है। त्रयोदशी तिथि का लोप हो रहा है। त्रयोदशी प्रदोष व्रत के दिन ही पड़ रही है। , आइए जानें कब है यह।
शीतला सप्तमी
05 अगस्त (बुधवार) श्रावण कृष्ण सप्तमी तिथि रात्रि 08.43 मिनट तक पश्चात अष्टमी तिथि लग जाएगी। 5 अगस्त को भद्रा सुबह 09.24 मिनट तक लग रही है। इस दिन शीतला सप्तमी है। इस दिन गंडमूल रात्रि 09.18 मिनट तक रहेगा।
06 अगस्त (गुरुवार) को श्रावण कृष्ण अष्टमी तिथि सायं 06.53 मिनट तक रहेगी, इसके बाद पश्चात नवमी तिथि रहेगी। 07 अगस्त (शुक्रवार) को श्रावण कृष्ण नवमी तिथि सायं 04.38 मिनट तक रहेगी इसके बाद पश्चात दशमी तिथि लग जाएगी।
इस साल सावन मास की एकादशी 9 अगस्त को रहेगी
08 अगस्त (शनिवार) : श्रावण कृष्ण दशमी तिथि दोपहर 02 बजे तक पश्चात एकादशी तिथि लग जाएगी, लेकिन इस दिन एकादशी व्रत नहीं रखा जाएगा। 9 अगस्त (रविवार) : श्रावण कृष्ण एकादशी तिथि प्रातः 11.06 मिनट तक पश्चात द्वादशी तिथि। कामिका एकादशी व्रत इस साल 9 अगस्त को मनाई जाएगी। क्योंकि इस दिन द्वदशी और एकादशी एक दिन होंगी और इसी दिन व्रत रखा जाएगा।
सोम प्रदोष व्रत और सावन त्रयोदशी कब ? कांवड का जल कब किया जाएगा अर्पित
10 अगस्त (सोमवार) को इस साल श्रावण कृष्ण द्वादशी तिथि प्रातः 08.01 मिनट तक रहेगी, इसके बाद पश्चात त्रयोदशी रात्रि 04.55 मिनट तक रहेगी, उदया तिथि में द्वाद शी और देर रात चतुर्दशी तिथि लग जाएगी, इस तरह इस साल त्रयोदशी तिथि का लोप हो रहा है । भद्रा रात्रि 04.55 मिनट से इस दिन लग रही है।
इसलिए सोम प्रदोष व्रत और सावन त्रयोदशी का मान इसी दिन किया जाएगा। श्रावण सोमवार व्रत में सोम प्रदोष और त्रयोदशी को किया जाना वाला कांवड का जल इसी दिन अर्पित किया जाएगा। इस दिन से कांवड़ यात्रा समाप्त हो जाती है और इस दिन शिव को शाम को प्रदोष काल में जल अर्पित करने का बहुत ही अधिक फल मिलता है। अगर आप सावन का प्रदोष व्रत रखते हैं तो पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम को 7 बजकर 05 मिनट से लेकर रात 09 बजकर 14 मिनट तक रहेगा। इस मुहूर्त में पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है।
-पं. ऋभुकांत गोस्वामी
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