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Sita Navami 2026: अप्रैल में कब है सीता नवमी? नोट कर लें पूजा विधि और महत्व

Apr 09, 2026 02:50 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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Sita Navami 2026: सीता नवमी का पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को सोलह प्रकार के दान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं कि वैशाख माह 2026 में कब है सीता नवमी और इसकी पूजा विधि क्या है।

Sita Navami 2026: अप्रैल में कब है सीता नवमी? नोट कर लें पूजा विधि और महत्व

वैशाख का पावन माह चल रहा है। इस माह में हिंदू धर्म के कई महत्वपूर्ण व्रत और त्यौहार आते हैं। इन्हीं में से एक है सीता नवमी का पर्व। हिंदू परंपराओं में माता सीता भगवान राम की पत्नी और आदर्श भारतीय नारी मानी जाती हैं। यह त्यौहार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, माता सीता इसी दिन धरती से प्रकट हुई थीं। इसलिए इसे सीता जयंती या जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता सीता की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सदाचार की प्राप्ति होती है। पूजा-पाठ के अलावा इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को सोलह प्रकार के दान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं कि वैशाख माह 2026 में कब है सीता नवमी और इसकी पूजा विधि और व्रत नियम क्या है।

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कब है सीता नवमी 2026

वैदिक पंचांग के मुताबिक इस बार सीता नवमी का पर्व 25 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा। पंचांग के मुताबिक वैशाख शुक्ल नवमी तिथि की शुरुआत 24 अप्रैल 2026 को रात 7 बजकर 21 मिनट पर हो रही है। इस तिथि का समापन 25 अप्रैल 2026 को शाम 6 बजकर 27 मिनट पर हो रहा है। माता सीता का प्राक्ट्य वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुष्य नक्षत्र को मध्याह्न काल में हुआ था।

सीता नवमी मध्याह्न मुहूर्त - सुबह 10:58 - दोपहर 01:34

सीता नवमी का महत्व

हिंदू धर्म में सीता नवमी का बहुत विशेष महत्व है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार, वैशाख मास की नवमी तिथि के पुष्य नक्षत्र के मध्याह्न काल में राजा जनक संतान प्राप्ति की कामना से यज्ञ करने हेतु भूमि तैयार कर रहे थे। यज्ञ की तैयारी के दौरान, जब राजा जनक हल चला रहे थे, तभी पृथ्वी से एक बालिका प्रकट हुई, जिन्हें माता सीता कहा गया। इसलिए उन्हें “भूमि पुत्री” भी कहा जाता है। इसलिए नवमी तिथि को माता सीता का जन्मोत्सव मनाया जाता है। त्रेतायुग में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने क्रमशः राम और सीता के रूप में जन्म लिया।

इस दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा-अर्चना करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, जीवन में सुख-शांति आती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। साथ ही, इस व्रत से वैवाहिक जीवन भी मजबूत बनता है। क्योंकि भगवान श्रीराम और माता सीता का जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ माना जाता है, इसलिए राम नवमी के बाद सीता नवमी की पूजा करना अत्यंत आवश्यक बताया गया है।

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पूजा विधि

- सीता नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ-सुथरे वस्त्र पहनें।
- पूजा स्थल को गंगाजल से स्वच्छ करें और वहां भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें।
- रोली, चंदन, अक्षत, फूल, फल, मिठाई, धूप और दीप आदि अर्पित करें।
- इसके बाद माता सीता और भगवान राम की आरती करें।
- फिर सीता नवमी व्रत कथा का पाठ पढ़ें।
- पूरा दिन व्रत रखते हुए भगवान का ध्यान करें।
- शाम को पुनः पूजा करें और प्रसाद का वितरण करें।

व्रत-पूजा से लाभ

मान्यता है कि जो महिलाएं इस दिन व्रत रखकर माता सीता की पूजा करती हैं, उन्हें देवी सीता की तरह सहनशीलता, त्याग और समर्पण का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन केवल माता सीता ही नहीं, बल्कि भगवान श्री राम की पूजा भी अत्यंत फलदायी मानी जाती है। साथ में इनकी पूजा करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। माता सीता को 'भूमिपुत्री' कहा जाता है, इसलिए यह पर्व प्रकृति और पृथ्वी के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर भी प्रदान करता है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

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धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
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