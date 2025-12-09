Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Kab hai Saphala Ekadashi 2025 in December Saphala Ekadashi date and time pooja muhurat vidhi upay
Saphala Ekadashi: दिसंबर में कब रखा जाएगा सफला एकादशी व्रत, जानें डेट, मुहूर्त, पूजा की विधि

Saphala Ekadashi: दिसंबर में कब रखा जाएगा सफला एकादशी व्रत, जानें डेट, मुहूर्त, पूजा की विधि

संक्षेप:

Kab hai Saphala Ekadashi 2025 in December: सफला एकादशी के दिन विधि-विधान के साथ भगवान श्री विष्णु की पूजा कर उपवास किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सफला एकादशी व्रत रखने से पापों का नाश होता है।

Dec 09, 2025 12:51 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Kab hai Saphala Ekadashi 2025: धार्मिक मान्यताओं में सफला एकादशी को विशेष महत्व दिया गया है। हर साल में एक बार सफला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल यह व्रत दिसंबर के महीने में रखा जाएगा। सफला एकादशी के दिन विधि-विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा कर उपवास किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सफला एकादशी व्रत रखने से पापों का नाश होता है। इसलिए आइए जानते हैं सफला एकादशी पर पूजा का मुहूर्त, सही डेट, पूजा की विधि और खास उपाय-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिसंबर में कब रखा जाएगा सफला एकादशी व्रत, जानें डेट

हिन्दू पंचांग के अनुसार, 14 दिसंबर के दिन 06:49 पी एम से एकादशी तिथि की शुरुआत होगी, जो 15 दिसंबर के दिन 09:19 पी एम तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन 16 दिसंबर को किया जाएगा।

16 दिसंबर को, पारण (व्रत तोड़ने का) समय - 07:07 ए एम से 09:11 ए एम

पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय - 11:57 पी एम

read moreये भी पढ़ें:
राहु, बुध का शनि की राशि कुंभ में होगा गोचर, इन 3 राशियों की होगी चांदी की चांदी
कल से 20 दिसंबर तक इन राशियों को होगा लाभ ही लाभ, शनि के नक्षत्र में बुध गोचर

पूजा विधि

1- स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें

2- गणेश जी को प्रणाम करें

3- विष्णु जी का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें

4- अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें

5- मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें और सफला एकादशी कथा का पाठ करें

6- श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें

7- पूरी श्रद्धा के साथ विष्णु जी की आरती करें

8- तुलसी दल सहित भोग लगाएं

9- अंत में क्षमा प्रार्थना करें

मंत्र- ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

उपाय- भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सफला एकादशी का व्रत रखें। गुड और चने की दाल का भोग लगाएं और हल्दी की गांठ चढ़ाएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने