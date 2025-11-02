Pradosh: 3 नवंबर को सोम प्रदोष व्रत, जानें शिव पूजन का उत्तम समय
संक्षेप: kab hai Pradosh 2025 Date and Time: प्रदोष के दिन पर कई शुभ योगों और नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जिससे यह दिन बेहद खास माना जा रहा है। सोम प्रदोष व्रत भगवान शिव के अत्यन्त प्रिय माने गये व्रतों में से एक है।
kab hai Pradosh 2025 Date and Time, कार्तिक सोम प्रदोष व्रत : इस साल कार्तिक महीने में सोमवार के दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा। सोमवार के दिन पड़ने के कारण यह व्रत सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। प्रदोष के दिन पर कई शुभ योगों और नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जिससे यह दिन बेहद खास माना जा रहा है। सोम प्रदोष व्रत भगवान शिव के अत्यन्त प्रिय माने गये व्रतों में से एक है। वहीं, सोम प्रदोष के दिन संध्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। यह व्रत मानसिक शान्ति, वैवाहिक सुख तथा पारिवारिक समृद्धि हेतु श्रेष्ठ होता है। इसलिए आइए जानते हैं सोम प्रदोष व्रत पूजा का मुहूर्त, विधि और कथा-
3 नवंबर को सोम प्रदोष व्रत, जानें शिव पूजन का उत्तम समय
त्रयोदशी तिथि प्रारम्भ - नवम्बर 03, 2025 को 05:07 ए एम बजे
त्रयोदशी तिथि समाप्त - नवम्बर 04, 2025 को 02:05 ए एम बजे
प्रदोष पूजा मुहूर्त - 05:34 पी एम से 08:11 पी एम
अवधि - 02 घण्टे 36 मिनट्स
दिन का प्रदोष समय - 05:34 पी एम से 08:11 पी एम
सोम प्रदोष व्रत पर पूजन विधि
स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण कर लें। संध्या के समय घर के मंदिर में और मुख्य द्वार पर गोधूलि बेला में दीपक जलाएं। फिर शिव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक करें और शिव परिवार की विधिवत पूजा-अर्चना करें। प्रभु पर कच्चा दूध, गंगाजल, बेलपत्र, सफेद चंदन, अक्षत और कनेर के पुष्प चढ़ाएं। अब प्रदोष व्रत की कथा सुनें। फिर घी के दीपक से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आरती करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र-जाप करें। अंत में क्षमा प्रार्थना भी करें।
पूजा की समाग्री लिस्ट
- घी
- पान
- लौंग
- रोली
- फूल
- फल
- कच्चा दूध
- कपूर
- जनेऊ
- सुपारी
- कलावा
- धूपबत्ती
- पंचामृत
- कुमकुम
- गंगाजल
- घी का दीपक
- दही
- अक्षत
- बेलपत्र
- धतूरा
- भांग
- शहद
- गंगाजल
- सफेद चंदन
- काला तिल
- हरी मूंग दाल
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।