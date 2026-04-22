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Ganga Saptami 2026? कब है गंगा सप्तमी? सुख-समृद्धि के लिए कर लें ये उपाय

Apr 22, 2026 10:35 am ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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हिंदू धर्म में गंगा सप्तमी का विशेष महत्व माना जाता है। यह पर्व हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस अवसर पर पूजा-पाठ का धार्मिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और पारिवारिक महत्व भी होता है।

Ganga Saptami 2026? कब है गंगा सप्तमी? सुख-समृद्धि के लिए कर लें ये उपाय

हिंदू धर्म में गंगा सप्तमी का विशेष महत्व माना जाता है। यह पर्व हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन मां गंगा का जन्म हुआ था और उनका पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इस अवसर पर पूजा-पाठ का धार्मिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और पारिवारिक महत्व भी होता है। गंगा स्नान, दान-पुण्य और मां गंगा की आरती करने से व्यक्ति को सुख-समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्राप्त होती है। साल 2026 में गंगा सप्तमी का पर्व 23 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से सुख-समृ्द्धि में वृद्धि होती है। साथ ही सारी मनोकामनाएं पूरी होती है।

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गंगा सप्तमी का महत्व

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन मां गंगा स्वर्ग से उतरकर भगवान शिव की जटाओं में समाई थीं। इसके बाद ऋषि जह्नु ने उन्हें अपने कान के माध्यम से पुनः प्रवाहित किया, इसी कारण उन्हें ‘जाह्नवी’ नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही, इस दिन किया गया दान-पुण्य और पूजा अक्षय फल देने वाला माना जाता है।

पूजा विधि

गंगा सप्तमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करना शुभ माना जाता है।
यदि गंगा स्नान संभव न हो, तो घर पर ही स्नान के जल में गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं।
इसके बाद मां गंगा की तस्वीर या गंगा नदी में फूल, सिंदूर, अक्षत, गुलाल, लाल पुष्प और लाल चंदन अर्पित करें।
फिर घी का दीपक जलाकर उनकी आरती करें और जीवन में सुख-शांति के लिए प्रार्थना करें।

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आर्थिक लाभ के लिए उपाय

अगर आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो गंगा सप्तमी के दिन एक पीतल के पात्र में गंगाजल भरकर उसे उत्तर दिशा में रखें। उसमें एक सिक्का और पीली कौड़ी डाल दें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से धन के नए स्रोत बनते हैं और आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है।

गंगा स्नान से लाभ

ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय 'गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। नर्मदे सिन्धु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिम् कुरु।।' मंत्र का जाप करें। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है, रोगों का नाश होता है और दान-पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।

मानसिक शांति के लिए उपाय

मानसिक शांति और तनाव को कम करने के लिए गंगा सप्तमी के दिन एक लोटे में गंगाजल भरकर अपने पूजा स्थान पर रखें। हर दिन इस जल को देखें और मां गंगा का ध्यान करें। ऐसा करने से मन शांत होता है और सकारात्मक विचार आते हैं। सोते समय सिरहाने भी गंगाजल रख सकते हैं।

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पितरों को खुश करने के लिए उपाय

गंगा सप्तमी के दिन पितरों को तर्पण करने का भी विशेष महत्व है। यदि आप गंगा नदी के किनारे तर्पण कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा है अन्यथा घर पर ही गंगाजल का उपयोग करके पितरों का स्मरण करें और उनके लिए प्रार्थना करें। इससे पितरों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

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धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

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धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

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उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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