देवउठनी एकादशी की तारीख पर कंफ्यूजन, व्रत की तिथि और पारण का समय, तुलसी पूजा सब पढ़ें
kab hai devuthani ekadashi date 2026 : इस साल देवउठनी एकादशी की तिथि को लेकर काफी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। पंडित जी से जानें किस दिन एकादशी का व्रत और पारण करना उचित और उत्तम रहेगा।
kab hai devuthani ekadashi date 2026, देव उठनी एकादशी : निर्जला एकादशी के बाद देवउठनी एकादशी को महत्वपूर्ण और बड़ी एकादशी माना गया है। इस साल देवउठनी एकादशी की तिथि को लेकर काफी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि 20 तारीख को पूरे दिन और रात में एकादशी तिथि मिल रही है लेकिन उदया तिथि में एकादशी 21 नवंबर को मानी जा रही है। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि 21 नवंबर के दिन सुबह में ही द्वादशी तिथि भी लग जा रही है। ऐसे में व्रत कब रखें और पारण को लेकर असमंजस की सिचूऐशन बनना लाजमी है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा से जाग जाते हैं। इसी दिन से शादी-विवाह जैसे शुभ कार्य होने शुरू हो जाते हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं देवउठनी एकादशी का व्रत और पारण किस दिन और समय किया जाना उचित रहेगा -
देवउठनी एकादशी कब है, कब करें देवउठनी एकादशी पूजा, पारण किस दिन होगा, पढ़ें डिटेल में मुहूर्त, तिथि, विधि
हिंदू पंचांग के अनुसार, 20 नवंबर 2026 के दिन सुबह 7 बजकर 15 मिनट पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होगी। तिथि का समापन 21 नवंबर 2026, को सुबह में 6 बजकर 31 मिनट पर होगी।
देवउठनी एकादशी की तारीख पर कंफ्यूजन, व्रत की तिथि और पारण का समय, तुलसी पूजा सब पढ़ें
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, देवउठनी एकादशी का व्रत 20 नवंबर, दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। कुछ लोग इस दिन शुक्र और शनि के दोष के बारे में बात कर रहे हैं। पंडित जी से मुताबिक, शुक्र और शनि के दोष का जिक्र शास्त्रों में नहीं मिलता है। इसलिए 20 नवंबर के दिन देवउठनी एकादशी व्रत-पूजा होगा। पारण 21 नवंबर 2026 के दिन सूर्योदय के बाद करना उत्तम रहेगा।
स्मार्त परंपरा के अनुसार, 20 नवंबर के दिन एकादशी का व्रत-पूजा होगी; जबकि कुछ स्थानों पर वैष्णव संप्रदाय के लोग 21 नवंबर को भी व्रत रखेंगे।
शास्त्रों के अनुसार, माना गया है कि द्वादशी युक्त एकादशी करनी चाहिए, दशमी युक्त नहीं करनी चाहिए। इसलिए 21 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत और तुलसी विवाह पूजन कर सकते हैं।
21 नवंबर के दिन पारण किस समय पर होगा?
हिंदू पंचांग के अनुसार, 21 नवंबर 2026 के दिन दोपहर में 01:11 बजे से 03:18 बजे तक पारण का शुभ मुहूर्त बन रहा है। पारण तिथि के दिन हरि वासर समाप्त होने का समय दोपहर में 12:07 बजे तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी पूरे दिन और रात रहने वाली है।
20 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर भद्रा कब रहेगी?
हिंदू पंचांग के अनुसार, देवउठनी एकादशी के दिन शाम में 07:00 बजे से अगले दिन 21 नवंबर की सुबह 06:31 बजे तक भद्रा काल रहेगा। इस दिन चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। इसलिए पृथ्वी पर भद्रा का मान माना जाएगा। भद्रा काल के दौरान शुभ कार्य करने से बचें।
देवउठनी एकादशी पूजा कैसे करें?
1- स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें
2- भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें
3- विष्णु जी का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें
4- विष्णु भगवान को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें
5- मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें
6- संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें
7- देवउठनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें
8- ॐ नमो भगवते वासुदेवाय या ॐ विष्णवे नमः मंत्र का जाप करें
9- पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें
10- विष्णु जी को तुलसी दल सहित भोग लगाएं
11- अंत में क्षमा प्रार्थना करें
देवउठनी एकादशी का महत्व- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु चार माह की योगनिद्रा से जागेंगे। इसके साथ ही चातुर्मास समाप्त हो जाएगा और विवाह, गृह प्रवेश सहित अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी। एकादशी पर पूजा-अर्चना और तुलसी विवाह को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है।
तुलसी विवाह किस दिन होगा?
देवउठनी एकादशी के अगले दिन 21 नवंबर को तुलसी विवाह की परंपरा निभाई जाएगी। इस दिन घरों और मंदिरों में तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाकर भगवान शालिग्राम के साथ विवाह कराया जाता है। गन्ने का मंडप बनाकर उसमें तुलसी और शालिग्राम की पूजा की जाती है। शाम को दीप जलाए जाते हैं और विवाह की रस्में पूरी की जाती हैं। इस दिन तुलसी विवाह का गोधूलि मुहूर्त शाम 5:25 से 5:53 बजे तक है।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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