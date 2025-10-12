Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Kab hai Choti Diwali 2025 Narak Chaturdashi Choti Diwali Date time for Diwali Muhurat Pooja Samagri

दिवाली व नरक चतुर्दशी पर कब होगी पूजा, जानें मुहूर्त व पूजा सामग्री

Kab hai Choti Diwali 2025 Narak Chaturdashi: हर साल कार्तिक मास में दिवाली का 5 दिवसीय त्योहार मनाया जाता है, जो धनतेरस से शुरू होकर भैय्या दूज तक चलता है। जानें, दिवाली व छोटी दिवाली पर पूजा का शुभ मुहूर्त, व सामग्री-

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 12 Oct 2025 12:14 PM
share Share
Follow Us on
दिवाली व नरक चतुर्दशी पर कब होगी पूजा, जानें मुहूर्त व पूजा सामग्री

Kab hai Choti Diwali 2025 Narak Chaturdashi: हर साल कार्तिक के महीने में दिवाली का पांच दिवसीय त्योहार मनाया जाता है। यह पर्व धनतेरस से शुरू होकर भैय्या दूज तक चलता है। इस साल 18 अक्टूबर से दिवाली का पांच दिवसीय पर्व शुरू होने जा रहा है, जो 23 अक्टूबर तक चलेगा। धनतेरस की खरीदारी व पूजन 18 अक्टूबर को की जाएगी, 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी है, 20 अक्टूबर के दिन दिवाली पूजन होगा, 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी। वहीं, 23 अक्टूबर को भैय्या दूज मनाया जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं दिवाली व छोटी दिवाली पर पूजा का शुभ मुहूर्त, व पूजा की सामग्री-

दिवाली व नरक चतुर्दशी पर कब होगी पूजा?

ये भी पढ़ें:कब है दिवाली, धनतेरस, नोट कर लें सही डेट, खरीदारी व दिवाली पूजा का शुभ मुहूर्त
Astrology in Hindi, Religion News, Spiritual, हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, राशिफल - Hindustan

छोटी दिवाली व नरक चतुर्दशी पूजा का मुहूर्त

दिवाली के एक दिन पहले छोटी दिवाली मनाई जाती है, जिसे नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन यम का दीपक भी जलता है। इस साल 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी है।

चतुर्दशी तिथि प्रारम्भ - अक्टूबर 19, 2025 को 01:51 पी एम बजे

चतुर्दशी तिथि समाप्त - अक्टूबर 20, 2025 को 03:44 पी एम बजे

मुहूर्त- सुबह 7.47 बजे से दोपहर 12.26 तक

काली चौदस मुहूर्त - 11:41 पी एम से 12:31 ए एम

दीपावली हनुमान पूजा मुहूर्त - 11:41 पी एम से 12:31 ए एम

ये भी पढ़ें:अहोई अष्टमी पर कैसे करें पूजा, जानें पूजा मुहूर्त, चांद व तारों को देखने का समय

दिवाली पर पूजा का मुहूर्त

इस साल की दीपावली सोमवार के दिन 20 अक्टूबर 2025 को पड़ रही है। इस दिन गणेश जी व मां लक्ष्मी की पूजा का मुहूर्त सायं 5.44 बजे से 7.19 बजे तक रहेगा। सायं 7.05 बजे से रात्रि 9.01 बजे तक वृषभ स्थिर लग्न रहेगा। निशीथ काल पूजा का मुहूर्त देर रात्रि 1.36 बजे से 3.53 तक सिंह लग्न शुभ चौघड़िया मुहूर्त रहेगा।

ये भी पढ़ें:टैरो राशिफल: 13-19 अक्टूबर का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?

पूजा समग्री

  • घी
  • पान
  • लौंग
  • रोली
  • फूल
  • फल
  • दूर्वा
  • कपूर
  • जनेऊ
  • सुपारी
  • कलावा
  • धूपबत्ती
  • पंचामृत
  • कुमकुम
  • गंगाजल
  • खील बताशे
  • लाल कपड़ा
  • चौकी
  • घी का दीपक
  • हल्दी की गांठ
  • लकड़ी की चौकी
  • लक्ष्मी-गणेश मूर्ति

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियां धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है।