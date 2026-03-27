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Chaitra Purnima 2026: कब है चैत्र पूर्णिमा? नोट कर लें सही डेट, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Mar 27, 2026 03:02 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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Kab hai chaitra purnima 2026: चैत्र पूर्णिमा हिंदू नववर्ष की प्रथम पूर्णिमा होती है और साथ ही इसी पावन दिन त्रेता युग में हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस दिन बड़े ही धूम-धाम से हनुमान जयंती मनाई जाती है।

Chaitra Purnima 2026: कब है चैत्र पूर्णिमा? नोट कर लें सही डेट, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

हिंदू धर्म में चैत्र पूर्णिमा का खास महत्व होता है। इसकी कई वजह हैं। चैत्र पूर्णिमा हिंदू नववर्ष की प्रथम पूर्णिमा होती है और साथ ही इसी पावन दिन त्रेता युग में हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस दिन बड़े ही धूम-धाम से हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी का जन्मोत्सव होने से इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। वहीं, पूर्णिमा के दिन स्नान-दान का भी खास महत्व होता है। चलिए जानते हैं कि इस बार चैत्र पूर्णिमा कब पड़ रहा है। साथ ही यह भी जानेंगे कि इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है?

कब है चैत्र पूर्णिमा 2026

इस साल चैत्र पूर्णिमा 2 अप्रैल 2026, गुरुवार के दिन रहेगी। पंचांग के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल 2026, बुधवार को सुबह 07:06 बजे प्रारंभ होकर अगले दिन 02 अप्रैल 2026, गुरुवार को सुबह 07:41 बजे तक रहेगी। ऐसे में 2 अप्रैल 2026 को चैत्र पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन चंद्रोदय शाम 07 बजकर 02 मिनट पर होगा।

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चैत्र पूर्णिमा का महत्व

चैत्र माह की पूर्णिमा को हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा माना जाता है, इसलिए इसका धार्मिक महत्व बेहद खास होता है। इस पवित्र दिन पर स्नान और दान करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है और उसके पापों का नाश होता है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने से पितृ दोष समाप्त होता है। इससे पूर्वज प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा और विधिपूर्वक किए गए ये धार्मिक कर्म जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करते हैं। साथ ही इस पावन दिन हनुमान जी की पूजा करने से संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख, धन और वैभव की प्राप्ति होती है।

पूजा विधि

चैत्र पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत होकर व्रत का संकल्प लें।
पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है।
इस पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा का भी विशेष महत्व होता है।
श्री हरि की पूजा पुण्यफल पाने के लिए पूर्णिमा व्रत की कथा जरूर कहें या फिर सुनें।
पूर्णिमा यदि गुरुवार के दिन पड़े तो इस का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है।
इस दिन विधि-विधान से हनुमान जी की पूजा करें। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें।
हनुमान जी को भोग लगाएं और फिर हनुमान जी और सभी देवी- देवताओं की आरती करें।

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चैत्र पूर्णिमा के दिन करें दान

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चैत्र पूर्णिमा के दिन दान का दोगुना फल मिलता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन आप स्नान के बाद अन्न और वस्त्र का दान करें। वस्त्र में सफेद रंग के कपड़े दान करें। अन्न और वस्त्र का दान करने से देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है।

पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व

इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना बेहद उत्तम माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है।

चंद्रमा की करें पूजा

चैत्र पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन रात के समय चंद्रमा की विधिपूर्वक आराधना करने से उसकी शुभ कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पूर्णिमा तिथि पर चंद्र पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होकर सकारात्मक फल देने लगती है।

क्या ना करें

चैत्र पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से बचें।
इस दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए।
मान्यता है कि ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं।

हिंदू धर्म में काले रंग को अशुभ माना गया है, इसलिए इस दिन काले कपड़े पहनने से बचें।

चैत्र पूर्णिमा पर सफेद वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है।

घर में कलह या लड़ाई-झगड़े से दूर रहें।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

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धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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