Amla Navami 2025: कब है आंवला नवमी, अभी से जान लें सही डेट, मुहूर्त व विधि

संक्षेप: Kab Hai Amla Navami 2025 Date: कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष के दौरान आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। अक्षय नवमी का दिन भी अक्षय तृतीया के सामान ही अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं कब है आंवला नवमी-

Thu, 23 Oct 2025 06:22 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Kab Hai Amla Navami 2025: हर साल में एक बार आंवला नवमी की पूजा की जाती है, जिसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष के दौरान आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। यह व्रत देवउठनी एकादशी से दो दिन पहले रखा जाता है। अक्षय नवमी का दिन भी अक्षय तृतीया के सामान ही अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही चार युगों में से एक त्रेतायुग का आरम्भ हुआ था। आइए जानते हैं आंवला नवमी की डेट, मुहूर्त और पूजाविधि-

कब है आंवला नवमी, अभी से जान लें सही डेट

पंचांग और उदया तिथि के अनुसार, 31 अक्टूबर के दिन आंवला नवमी मनाई जाएगी।

नवमी तिथि प्रारम्भ - अक्टूबर 30, 2025 को 10:06 ए एम बजे

नवमी तिथि समाप्त - अक्टूबर 31, 2025 को 10:03 ए एम बजे

मुहूर्त

आंवला नवमी के दिन सुबह 06:32 ए एम से 10:03 ए एम तक शुभ मुहूर्त रहेगा।

अक्षय नवमी की पूजा कैसे करें: अक्षय नवमी के दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद आंवले के वृक्ष के पास जाकर सफाई करें और हल्दी, चावल, कुमकुम या सिंदूर से वृक्ष की पूजा करें। सायंकाल में घी का दीपक जलाकर आंवले के वृक्ष की सात बार परिक्रमा करें। इसके बाद खीर, पूरी और मिष्ठान का भोग लगाएं। पूजा के बाद प्रसाद बांटें और वृक्ष के नीचे भोजन करना विशेष पुण्यदायक माना गया है।

अक्षय नवमी पर क्या करें ये काम: अक्षय नवमी के दिन पितरों के निमित्त अन्न, वस्त्र, और कंबल का दान करना चाहिए। यह भी मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य कर्म का फल अनंत गुना मिलता है। आंवले के वृक्ष के पास पितरों का तर्पण भी किया जाता है। इस दिन पवित्र वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बनाना और करना अत्यंत शुभ माना गया है।

