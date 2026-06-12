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कालसर्प योग: 20 जून तक सिंह समेत इन 5 राशियों के लोग रहें सतर्क, चुनौतियों से घिर सकता है जीवन

Saumya Tiwari हिन्दुस्तान टाइम्स
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kaal sarp yog: ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प योग ग्रहों की एक विशेष स्थिति में बनता है। जब राहु-केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं, तब इस योग का निर्माण होता है। जानें काल सर्प योग से किन राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है।

कालसर्प योग: 20 जून तक सिंह समेत इन 5 राशियों के लोग रहें सतर्क, चुनौतियों से घिर सकता है जीवन

Kaal sarp yog 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति से कई शुभ-अशुभ योग बनते हैं। इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कालसर्ष योग का प्रभाव है। यह योग 20 जून तक प्रभावी रहेगा। यह योग तब बनता है जब सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र औ शनि सभी सात ग्रह राहु-केतु के एक ही ओर आ जाते हैं और दूसरा हिस्सा खाली रह जाता है। कहा जाता है कि इस योग के प्रभाव से करियर में बाधाएं, शादी-ब्याह में देरी, धोखाधड़ी या विश्वासघात के साथ मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि आने वाले 8 दिन किन राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है-

1. वृषभ राशि-

वृषभ राशि वालों को इस समय मां के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। संपत्ति से जुड़े मामले बड़े विवाद का रूप ले सकते हैं, जिससे कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। परिवार में अशांति फैल सकती है। परिवार से जुड़े मामलों को बहुत धैर्य, संयम और समझदारी के साथ निपटाएं। भावनाओं में आकर कोई बड़ा फैसला नहीं लें।

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2. सिंह राशि-

सिंह राशि वालों को इस समय व्यापारिक उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे। आपके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। इस समय किसी भी तरह के नए काम या व्यापार की शुरुआत नहीं करें। धन हानि के संकेत हैं। निवेश से बचें।

3. कन्या राशि-

कन्या राशि वाले ऊर्जा में कमी महसूस करेंगे। सेहत से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। आर्थिक चिंता सकती है। कामकाज में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, जिससे मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्रोध में वृद्धि का अनुभव करेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना किसी अपने को ठेस पहुंच सकती है।

4. वृश्चिक राशि-

वृश्चिक राशि को जल्दबाजी, भावुकता या गुस्से में आकर कोई फैसला लेने से बचना चाहिए। कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। परिवार से जुड़ी समस्याएं आपके मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर सकती हैं। धन के लेन-देन से बचें, वरना नुकसान हो सकता है।

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5. कुंभ राशि-

कुंभ राशि वालों को घबराहट, बेचैनी या अज्ञात भय का सामना करना पड़ सकता है। इस समय नौकरी से जुड़ा बड़ा फैसला लेने से बचें। मानसिक रूप से परेशान ह सकते हैं। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें, चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां आपके लिए प्रतिकूल रहने वाली है।

कालसर्प योग के अशुभ प्रभाव के उपाय-

1. इस समय भगवान शिव की प्रतिदिन आराधना करनी चाहिए और शिवलिंग पर ऊं नम: शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जलाभिषेक करना चाहिए।

2. शनिवार या बुधवार के दिन काले तिल, सात अनाज या कंबल का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से राहु-केतु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं।

3. प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है।

4. प्रतिदिन राहु के बीज मंत्र ॐ रां राहवे नमः या केतु के बीज मंत्र ॐ कें केतवे नमः का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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